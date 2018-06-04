Медведев расширил право тратить материнский капитал на кредиты

Премьер подписал постановление, которое разрешает тратить материнский капитал на перекредитование ипотеки семьям, взявшим ее до рождения второго ребенка.
Дмитрий Медведев отметил, что использовать материнский капитал теперь можно на перекредитование, в том числе ипотечных займов, вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость. До настоящего же момента, обратил внимание глава правительства, средства маткапитала можно было использовать на перекредитование только займов, которые были взяты до рождения второго и последующих детей.
Как подчеркнул Медведев на совещании с вице-премьерами, сегодня «людям нужна большая свобода в распоряжении деньгами», передает ТАСС.
В свою очередь Татьяна Голикова отметила, что новой возможностью могут воспользоваться 1,9 млн семей. По словам вице-премьера, расширение возможностей использования материнского капитала будет иметь положительный эффект не только для демографии, но и для ситуации в социальной сфере.
Как подчеркнул Медведев на совещании с вице-премьерами, сегодня «людям нужна большая свобода в распоряжении деньгами», передает ТАСС.
В свою очередь Татьяна Голикова отметила, что новой возможностью могут воспользоваться 1,9 млн семей. По словам вице-премьера, расширение возможностей использования материнского капитала будет иметь положительный эффект не только для демографии, но и для ситуации в социальной сфере.
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