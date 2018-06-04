    Власти Москвы пообещали проектировать 4-комнатные квартиры по программе реновации

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    Власти Москвы пообещали проектировать 4-комнатные квартиры по программе реновации

    Власти Москвы пообещали проектировать <nobr>4-комнатные</nobr> квартиры по программе реновации

    В рамках московской программы реновации предусмотрено строительство домов с четырехкомнатными квартирами, сообщили в профильном ведомстве.

    Планы строительства жилья по программе реновации предусматривают наличие четырехкомнатных квартир. Об этом говорится в сообщении департамента градостроительной политики города Москвы.

    В департаменте напомнили, что жители домов, попавших в программу, взамен сносимых квартир получат квартиры, в которых жилплощадь и количество комнат не может быть меньше, чем в прежнем жилье, передает РИА Новости.

    РИА Новости: «Будет предусматриваться наличие квартир в соответствии с необходимой квартирографией, в том числе четырехкомнатных».

    Напомним, в итоговый список программы реновации жилья в Москве вошли 5144 дома. В них расположено более 350 тысяч квартир, в которых живут около миллиона человек. Программа рассчитана до 2032 года.
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