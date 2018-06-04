Блогеры предложили эффективный способ борьбы с авиадебошами

Сегодня вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, и это значит, что настало время расплачиваться за неподобающее поведение на борту. Отныне авиакомпании могут отказывать в перевозке пассажирам с плохой летной историей. В первую очередь — дебоширам, которые мешали безопасности полета.
Сейчас уже и не скажешь, кто и когда именно ввел в словесный обиход емкое понятие «авиадебошир». Но сегодня оно из криминальных сводок и журналистского сленга перекочевало в официальные документы крупнейших российских компаний-перевозчиков. Сотрудники которых отныне всегда имеют под рукой список тех, кто устроил самые вызывающие выходки где-то между небом и землей. А таких, по статистике Росавиации, насчитывается порядка семидесяти в год.
После введения новых правил остаются вопросы, повисшие в воздухе. Первый: что считать авиадебошем? В какой именно момент шумный пассажир превращается в злостного нарушителя? Еще один вопрос: где должен находиться пассажир, чтобы считаться авиадебоширом? Если рассуждать логически, то в салоне самолета. Как быть с теми, кто начинает скандалить уже на стойках регистрации или в зоне таможенного контроля?
И последний вопрос: как быть с зарубежными авиакомпаниями? Вряд ли они будут прислушиваться к каким-то рекомендациям, а значит, радушно примут на борт тех, кто оказался в черных списках российских коллег. Что касается внутренних перелетов, то и тут есть лазейка. Если человек через суд докажет, что он не может добраться до пункта назначения иным транспортом, авиакомпания будет обязана продать ему билет.
И тут на помощь депутатам пришли интернет-советчики, которые заметили одну любопытную особенность аваидебоширинга. В 99 процентах случаев выходки устраивают пьяные пассажиры. Быть может, все гораздо проще и есть резон вводить штрафы за распитие алкоголя в самолете? Не продавать его на борту и не пускать на трап тех, кто в качестве профилактики аэрофобии заправляется спиртным перед полетом.
Подробности — в репортаже.
После введения новых правил остаются вопросы, повисшие в воздухе. Первый: что считать авиадебошем? В какой именно момент шумный пассажир превращается в злостного нарушителя? Еще один вопрос: где должен находиться пассажир, чтобы считаться авиадебоширом? Если рассуждать логически, то в салоне самолета. Как быть с теми, кто начинает скандалить уже на стойках регистрации или в зоне таможенного контроля?
И последний вопрос: как быть с зарубежными авиакомпаниями? Вряд ли они будут прислушиваться к каким-то рекомендациям, а значит, радушно примут на борт тех, кто оказался в черных списках российских коллег. Что касается внутренних перелетов, то и тут есть лазейка. Если человек через суд докажет, что он не может добраться до пункта назначения иным транспортом, авиакомпания будет обязана продать ему билет.
И тут на помощь депутатам пришли интернет-советчики, которые заметили одну любопытную особенность аваидебоширинга. В 99 процентах случаев выходки устраивают пьяные пассажиры. Быть может, все гораздо проще и есть резон вводить штрафы за распитие алкоголя в самолете? Не продавать его на борту и не пускать на трап тех, кто в качестве профилактики аэрофобии заправляется спиртным перед полетом.
Подробности — в репортаже.
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