    Блогеры предложили эффективный способ борьбы с авиадебошами. авиакомпании, авиация, алкоголь, дебоширы, законодательство, самолеты, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБлогеры предложили эффективный способ борьбы с авиадебошами

    Блогеры предложили эффективный способ борьбы с авиадебошами

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    Блогеры предложили эффективный способ борьбы с авиадебошами

    Блогеры предложили эффективный способ борьбы с авиадебошами

    Блогеры предложили эффективный способ борьбы с авиадебошами

      Сегодня вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, и это значит, что настало время расплачиваться за неподобающее поведение на борту. Отныне авиакомпании могут отказывать в перевозке пассажирам с плохой летной историей. В первую очередь — дебоширам, которые мешали безопасности полета.

      Сейчас уже и не скажешь, кто и когда именно ввел в словесный обиход емкое понятие «авиадебошир». Но сегодня оно из криминальных сводок и журналистского сленга перекочевало в официальные документы крупнейших российских компаний-перевозчиков. Сотрудники которых отныне всегда имеют под рукой список тех, кто устроил самые вызывающие выходки где-то между небом и землей. А таких, по статистике Росавиации, насчитывается порядка семидесяти в год.

      После введения новых правил остаются вопросы, повисшие в воздухе. Первый: что считать авиадебошем? В какой именно момент шумный пассажир превращается в злостного нарушителя? Еще один вопрос: где должен находиться пассажир, чтобы считаться авиадебоширом? Если рассуждать логически, то в салоне самолета. Как быть с теми, кто начинает скандалить уже на стойках регистрации или в зоне таможенного контроля?

      И последний вопрос: как быть с зарубежными авиакомпаниями? Вряд ли они будут прислушиваться к каким-то рекомендациям, а значит, радушно примут на борт тех, кто оказался в черных списках российских коллег. Что касается внутренних перелетов, то и тут есть лазейка. Если человек через суд докажет, что он не может добраться до пункта назначения иным транспортом, авиакомпания будет обязана продать ему билет.

      И тут на помощь депутатам пришли интернет-советчики, которые заметили одну любопытную особенность аваидебоширинга. В 99 процентах случаев выходки устраивают пьяные пассажиры. Быть может, все гораздо проще и есть резон вводить штрафы за распитие алкоголя в самолете? Не продавать его на борту и не пускать на трап тех, кто в качестве профилактики аэрофобии заправляется спиртным перед полетом.

      Подробности — в репортаже.

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