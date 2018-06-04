«Все украдено до нас»: обманутым дольщикам предложили самим достроить дома

В российских регионах придумали, как помочь обманутым дольщикам. Правда, рецепт довольно странный. Суть идеи такова: жертвы строительных пирамид должны сами стать застройщиками и за свой счет доделать дома.

За воздух Татьяна Абрамова заплатила несколько миллионов рублей. На месте, где должен стоять ее дом, нет даже котлована. Теперь женщина живет в вагончике. Она отдала все, что у нее было. А застройщики ее деньги, как и средства еще нескольких тысяч нижегородцев, через подставные фирмы вывели в офшоры и теперь скрываются в Великобритании.



А в Пензе компания-застройщик, напротив, ни от кого не бегает. Организация потратила куда-то больше миллиарда рублей и спокойно переживают все стадии банкротства.



Сергей Мозолин, заместитель генерального директора компании-застройщика: «Спрашиваете, куда скажите деньги делись? Ну, это вопрос не ко мне, а к тем, кто работал до этого. Украдено еще до нас».



Порочный принцип, когда деньги одних идут на квартиры других, в Пензе как на ладони. Как передает корреспондент НТВ Андрей Шамин, суммы исчезли еще на первом этапе строительства, поэтому покрашенную часть возводили на средства тех, кто купил квартиры в недостроенной части, а недостроенную часть возводили на деньги тех, кто купил квартиры в несуществующей, третьей очереди. Вместо нее только воздух. Получилась такая строительно-финансовая пирамида с долевым участием.



Схему спасения региональные органы власти людям предлагают такую: дольщики организуют ЖСК — жилищно-строительный кооператив и де-юре сами становятся застройщиками, берут на себя все риски и ответственность, а строительная компания заходит на правах лишь подрядчика с минимальными для себя издержками и, конечно, же за счет тех, кто уже заплатил один раз за свои квартиры.



Евгений Малышев, обманутый дольщик: «Когда дольщики уйдут в ЖСК, они перестанут быть дольщиками, они исчезнут из списка федерального реестра обманутых дольщиков, у правительства пензенской области исчезнет головная боль, статистические данные губернатора сразу улучшатся. А мы останемся со своей бедой один на один».



В России сейчас, по разным данным, насчитывается несколько десятков тысяч обманутых участников долевого строительства. Президент поручил губернаторам до 2020 года решить проблему. И вопрос у всех один: за чей счёт достраивать?



Николай Симонов, председатель правительства Пензенской области: «Источник достройки всех проблемных домов, неважно какой регион, — это бюджет. Точка. Ну нет другого источника. Законодательно нигде не прописано, что это возможно. И вот каждый регион придумывает свою версию, чтобы придать механизму какую-то законность».



Между тем большинство не долгостроев не имеют даже крыши. Решая проблему достройки, многие опасаются, как бы не пришлось потом решать вопрос о полной перестройке этих сооружений.