    В Омске дачники несколько месяцев держали на цепи голодную и больную раком собаку

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    • Фото: teremok_omsk / vk.com
    В Омске дачники несколько месяцев держали на цепи голодную и больную раком собаку

    В Омске дачники несколько месяцев держали на цепи голодную и больную раком собаку

    В Омске дачники несколько месяцев держали на цепи голодную и больную раком собаку
  • Фото: teremok_omsk / vk.com

    • Волонтеры в Омске спасли собаку, которую хозяева долгое время морили голодом и не лечили от тяжелой формы рака.

    Собака породы алабай была замечена на одном из дачных участков в Омске. Хозяева держали ее на цепи и приезжали всего один или два раза в неделю, чтобы покормить ее костями, сообщили местному изданию «СуперОмск» волонтеры приюта для бездомных животных «Теремок». Рядом с собакой были найдены мертвые щенки: они родились зимой, отползли от матери и не смогли вернуться, так как были еще слепы. Мать не могла к ним подойти, потому что была прикована цепью, и щенки погибли от голода и холода.

    Когда волонтеры нашли собаку и забрали ее в приют, выяснилось, что она больна раком в запущенной форме. Сейчас собаку стерилизовали и назначили ей курс химиотерапии, ведется сбор денег на лекарства. В приюте также сообщили, что, когда собаке станет лучше, ей будут искать новых хозяев.

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