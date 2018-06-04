В Омске дачники несколько месяцев держали на цепи голодную и больную раком собаку

Волонтеры в Омске спасли собаку, которую хозяева долгое время морили голодом и не лечили от тяжелой формы рака.
Собака породы алабай была замечена на одном из дачных участков в Омске. Хозяева держали ее на цепи и приезжали всего один или два раза в неделю, чтобы покормить ее костями, сообщили местному изданию «СуперОмск» волонтеры приюта для бездомных животных «Теремок». Рядом с собакой были найдены мертвые щенки: они родились зимой, отползли от матери и не смогли вернуться, так как были еще слепы. Мать не могла к ним подойти, потому что была прикована цепью, и щенки погибли от голода и холода.
Когда волонтеры нашли собаку и забрали ее в приют, выяснилось, что она больна раком в запущенной форме. Сейчас собаку стерилизовали и назначили ей курс химиотерапии, ведется сбор денег на лекарства. В приюте также сообщили, что, когда собаке станет лучше, ей будут искать новых хозяев.
Когда волонтеры нашли собаку и забрали ее в приют, выяснилось, что она больна раком в запущенной форме. Сейчас собаку стерилизовали и назначили ей курс химиотерапии, ведется сбор денег на лекарства. В приюте также сообщили, что, когда собаке станет лучше, ей будут искать новых хозяев.
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