Лось забрел в Пермь и умер от страха

О смерти лося в городе в соцсетях сообщил пермский зоозащитник. Он пожаловался на промедление специальных служб, которые не успели спасти животное.
Сообщается, что лося-подростка к жилой зоне из леса пригнали собаки. Оказавшись за металлическим забором, животное металось из стороны в сторону и билось о прутья.
По словам зоозащитника Семёна Филипповского, очевидцы позвонили в полицию и службу егерей, однако никто так и не приехал. Через несколько часов кто-то из горожан догадался вызвать волонтеров, помогающим животным. Когда те приехали с медикаментами, чтобы обездвижить лося и вывезти обратно в лес, животное уже погибло.
Филипповский полагает, что лосенок умер от страха и переживаний, так как оказался в неестественной для себя среде.
Зоозащитник отметил, что городские службы, которые должны спасать попавших в беду животных, не работают. По его словам, ранее чиновники проигнорировали сообщения горожан о ястребе, сломавшем крыло, гуляющей по городу рыси, разбившейся лисе и попавшем в ДТП лосенке. Об этом Филипповский пишет на своей странице в соцсети.
По словам зоозащитника Семёна Филипповского, очевидцы позвонили в полицию и службу егерей, однако никто так и не приехал. Через несколько часов кто-то из горожан догадался вызвать волонтеров, помогающим животным. Когда те приехали с медикаментами, чтобы обездвижить лося и вывезти обратно в лес, животное уже погибло.
Филипповский полагает, что лосенок умер от страха и переживаний, так как оказался в неестественной для себя среде.
Зоозащитник отметил, что городские службы, которые должны спасать попавших в беду животных, не работают. По его словам, ранее чиновники проигнорировали сообщения горожан о ястребе, сломавшем крыло, гуляющей по городу рыси, разбившейся лисе и попавшем в ДТП лосенке. Об этом Филипповский пишет на своей странице в соцсети.
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