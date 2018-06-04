В небе над Африкой взорвался астероид: видео

Специалисты НАСА на днях открыли небольшой околоземный астероид 2018 LA.

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Лаборатория реактивного движения НАСА сообщает, что о небесном теле стало известно за несколько часов до того, как оно взорвалось в небе над Африкой.



Пол Чодас, сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США): «Этот астероид стал лишь третьим околоземным объектом, который мы нашли до того, как он столкнулся с Землей. К тому же нам только во второй раз удалось предсказать, что подобное небесное тело упадет на нашу планету задолго до того, как это на самом деле случится»,



Ученые определили точную траекторию движения 2018 LA и предсказали, что он столкнется с нашей планетой, а также высчитали примерное время и место падения — юго-восточная часть Африки, примерно 20:00 по Москве. Астрономы оказались правы: астероид сгорел в верхних слоях атмосферы и взорвался в указанное время. Это явление сумели снять на камеры тысячи жителей Ботсваны и других африканских стран.



Мимо Земли почти ежедневно пролетает один или даже несколько крайне небольших астероидов, которые приближаются к нашей планете на расстояние, равное десяткам или сотням дистанций между Землей и Луной. Угрозы подобные малые небесные тела не представляют, но после падения челябинского метеорита в 2013 году астрономы внимательно за ними следят. НАСА, «Роскосмос» и другие космические агентства мира занялись разработкой систем, позволяющих обнаружить астероид еще до подлета к Земле. Кроме того, специалисты задумываются о создании средств космической обороны.