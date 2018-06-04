Полиция проверяет информацию об избиении видеоблогера Соболева

Полиция проверяет сообщения в соцсетях и СМИ о нападении на видеоблогера Николая Соболева в Петербурге.
Как сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, заявлений от пострадавшего они пока не получали.
Представитель полиции: «Полиция проверяет информацию, опубликованную в сети Интернет, по данному факту, хотя каких-то заявлений и сообщений от лиц Петроградского района по данному факту пока не поступало».
Накануне видеоблогер Николай Соболев написал о нападении на странице «ВКонтакте». Он рассказал, что находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. В Сети также появилась видеозапись избиения. Судя по словам, которые произносят злоумышленники, они мстят блогеру за какие-то высказывания. Они называют свою жертву «хайпожором».
Николай Соболев — один из основателей проектов Rakamakafo и Ready Steady Go. Автор и ведущий канала SOBOLEV (ранее — «Жизнь Ютуб»), на котором рассказывает об актуальных общественных событиях. Имеет более четырех миллионов подписчиков.
Представитель полиции: «Полиция проверяет информацию, опубликованную в сети Интернет, по данному факту, хотя каких-то заявлений и сообщений от лиц Петроградского района по данному факту пока не поступало».
Накануне видеоблогер Николай Соболев написал о нападении на странице «ВКонтакте». Он рассказал, что находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. В Сети также появилась видеозапись избиения. Судя по словам, которые произносят злоумышленники, они мстят блогеру за какие-то высказывания. Они называют свою жертву «хайпожором».
Николай Соболев — один из основателей проектов Rakamakafo и Ready Steady Go. Автор и ведущий канала SOBOLEV (ранее — «Жизнь Ютуб»), на котором рассказывает об актуальных общественных событиях. Имеет более четырех миллионов подписчиков.
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