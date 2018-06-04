Пропавшего в Вологде актера нашли мертвым

Один из ведущих актеров Вологодского театра для детей и молодежи Тимур Миргалимов найден мертвым.
На связь артист перестал выходить в четверг, 31 мая, после встречи с бывшей женой. Испуганная исчезновением экс-супруга женщина обратилась в полицию.
Позднее Миргалимова обнаружили мертвым у себя дома. По предварительным данным, актер покончил с собой, сообщает «Вологда Регион».
Соболезнования родным и близким артиста уже выразили в Вологодском театре для детей и молодежи, в котором Миргалимов работал с 2009 года. На его счету было около 30 ролей. Также Миргалимов писал песни и исполнял их с коллективом «Проект Изоляция».
Позднее Миргалимова обнаружили мертвым у себя дома. По предварительным данным, актер покончил с собой, сообщает «Вологда Регион».
Соболезнования родным и близким артиста уже выразили в Вологодском театре для детей и молодежи, в котором Миргалимов работал с 2009 года. На его счету было около 30 ролей. Также Миргалимов писал песни и исполнял их с коллективом «Проект Изоляция».
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