Не запрещен и не разрешен: спасающий жизни препарат 20 лет не регистрируют в РФ

В России сотни активистов и профессиональных медиков с нетерпением ждут регистрации «Дантролена». Это жизненно важный препарат, всего один его укол может спасти жизнь, если во время анестезии внезапно возникнет редкое осложнение. Причем ввести препарат нужно немедленно. Однако врачи разводят руками. В нашей стране «Дантролен» не производят, не закупают, и, что самое удивительное, не собираются этого делать.

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Татьяна, рыдая, вспоминает, как рядовая операция лишила жизни ее 16-летнего сына. О том, что у Данилы редкая генетическая аномалия и сама женщина, и врачи узнали слишком поздно. После обычного наркоза молодое, привыкшее к спортивным нагрузкам сердце вдруг резко остановилось. Борясь с неснижаемой температурой, врачи чудом спасли мальчика. Но, как оказалось, ненадолго.



Татьяна Куцина: «Наступила клиническая смерть. Отказали все органы».



Организм Данилы 3 недели цеплялся за жизнь. Мальчик пришел в себя, начал вставать и, как казалось врачам, шел на поправку, но разрушения были необратимыми. Это последствия злокачественной гипертермии — нарушения генома, которое до ингаляционного наркоза никак не проявляется. Спасти человека можно всего одним препаратом, который в России официально даже не достать.



Татьяна Куцина: «Если бы „Дантролен“ был введен Дане в течение 15 минут после криза злокачественной гипертермии, ребенок бы через неделю встал и радовал бы меня».



Всеми правдами и неправдами мама Данилы нашла «Дантролен» уже через несколько часов после приступа. А родители 12-летнего Саши узнали о существовании такого препарата только после смерти сына. Мальчик оказался на операционном столе из-за острого аппендицита, а дальше — как под копирку: наркоз, температура за 40, резкая остановка сердца.



Илья Володарский: «Если бы я знал о наличии такого препарата и существовании такой проблемы, когда моего сына забирали на операцию, понятно, что я нашел бы его здесь, либо мы организовали, чтобы его привезли».



Как передает корреспондент Александр Терёхин, в России «Дантролен» официально не запрещен, но и разрешения на его поставки нет. Препарат не прошел клинические исследования и все еще не зарегистрирован. В Минздраве говорят, что сам производитель отказывается. При этом одна доза стоит почти 3 тысячи евро. Видимо, слишком много для средства сроком годности в 2 года.



Игорь Молчанов, руководитель Института общей реаниматологии ФНКЦ РР: «Проще эти препараты анестезии не использовать, чем обеспечить всех в таком количестве „Дантроленом“».



О злокачественной гипертермии врачи знают с середины 60-х. Нарушение редкое — один приступ на 100 тысяч наркозов. Но в Европе без запасов того самого «Дантролена» больницы лишаются лицензии. Код «99» в клинике — условный сигнал о том, что у пациента злокачественная гипертермия. К счастью, это только тренировка, но максимально приближенная к реалиям. Даже препарат настоящий, правда, с истекшим сроком годности.



Аскар Махмутходжаев, заведующий отделения стоматологии в стоматологической клинике: «В случае возникновения есть высокий риск того, что будет паника, будет дезориентация, будет потеря времени».



Если хотя бы в каждой 20-й клинике проводили такие тренировки, сотни детей были бы живы. По словам врачей, в московской больнице имени Юдина есть запас «Дантролена» на 36 флаконов. Этого хватит для спасения 3 пациентов. Знать бы раньше. Правда, в середине апреля злокачественная гипертермия попала в список орфанных заболеваний. Теперь для регистрации препарата не нужны клинические исследования. Но облегчит ли это доступ к спасительному средству?