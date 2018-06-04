Сахалинские депутаты просят Путина построить мост на материк

Парламент Сахалина подготовил обращение к федеральным властям с просьбой о строительстве моста.

Как сообщил спикер областной думы Андрей Хапочкин, документ обсуждался на внеочередном заседании сахалинского парламента. Депутаты приняли в понедельник обращение к президенту и правительству РФ с призывом построить мост, который связал бы остров с материком. Инициативу поддержал губернатор региона Олег Кожемяко. По его мнению, этот проект можно реализовать за счет изъятых у региона нефтегазовых денег с проекта «Сахалин-2».



Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области: «Вопрос строительства моста имеет стратегически важное значение. Изъятые у Сахалина по СРП деньги также могут работать на Сахалинскую область, на экономику и развитие островного региона».



С нынешнего года 75% доходов налога на прибыль проекта СРП «Сахалин-2» направляются в федеральный бюджет, в областной — 25%, ранее действовала обратная схема. Сейчас остров и материк соединяет паромная переправа, работа которой целиком зависит от погоды и поэтому время от времени приостанавливается.



Андрей Хапочкин, председатель Сахалинской областной думы: «В преддверии прямой линии с президентом России к депутатскому корпусу, в правительство области поступают многочисленные просьбы сахалинцев о необходимости строительства моста на материк. В связи с этим мы приняли решение на внеочередном заседании нашего парламента рассмотреть вопрос о принятии обращения в правительство России и лично президенту о строительстве мостового перехода».



По словам Хапочкина, такой мост представляет стратегический интерес не только для острова, но и для всей страны.



Андрей Хапочкин: «Паромная переправа ненадежна из-за капризной островной погоды, а поставки с Большой земли пока существенно влияют на работу некоторых отраслей в регионе, в том числе сельского хозяйства. Область в год закупает на материке 45 тысяч тонн комбикормов и фуражного зерна, около 5,5 тысячи тонн химических удобрений, 300 тонн семенного картофеля, около 6 тысяч тонн сырья для мясной промышленности».



Сахалин и материковую часть России разделяют Татарский пролив и пролив Невельского, их самое узкое место в ширину не превышает 7 километров, оно находится на расстоянии почти 600 километров от островной столицы. Ширина пролива в районе действующей переправы Ванино — Холмск составляет около 120 километров.