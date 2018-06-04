В России определились с испытаниями первой многоразовой космической ракеты

Руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Борис Сатовский рассказал о запланированных на 2022 год испытаниях первой многоразовой возвращаемой космической ракеты.
По словам Сатовского, программа создания перспективной многоразовой ракетно-космической системы сверхлегкого класса реализуется совместно с Объединенной авиастроительной корпорацией и Роскосмосом, аванпроект возвращаемого ракетного блока уже завершен.
Борис Сатовский, руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ): «Схема работы системы предусматривает отделение первой ступени ракеты-носителя на высоте 59–66 километров и ее возвращение в район старта с посадкой на обычную взлетно-посадочную полосу. В базовой конструкции возвращаемого блока будут применены поворотное прямоугольное крыло большого размаха и классическое хвостовое оперение. При возвратном полете к месту старта используется модифицированный серийный турбореактивный двигатель».
Система предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту до 600 килограммов полезной нагрузки. Как ожидается, стоимость этой операции будет в полтора-два раза ниже, чем у обычных ракет подобного класса, а каждый управляемый блок без замены маршевых двигателей сможет совершить 50 полетов. Запуски планируют производить с мобильных комплексов, передает РИА Новости.
Борис Сатовский, руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ): «Схема работы системы предусматривает отделение первой ступени ракеты-носителя на высоте 59–66 километров и ее возвращение в район старта с посадкой на обычную взлетно-посадочную полосу. В базовой конструкции возвращаемого блока будут применены поворотное прямоугольное крыло большого размаха и классическое хвостовое оперение. При возвратном полете к месту старта используется модифицированный серийный турбореактивный двигатель».
Система предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту до 600 килограммов полезной нагрузки. Как ожидается, стоимость этой операции будет в полтора-два раза ниже, чем у обычных ракет подобного класса, а каждый управляемый блок без замены маршевых двигателей сможет совершить 50 полетов. Запуски планируют производить с мобильных комплексов, передает РИА Новости.
Комментарии