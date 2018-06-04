В Хабаровском крае двое пьяных мужчин попали под поезд

Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины под колесами грузового поезда в Хабаровском крае. Еще один пострадавший доставлен в больницу.
Как пишет РИА Новости, инцидент произошел ночью 3 июня на перегоне Комсомольск — Комсомольск-Сортировочный в Хабаровском крае.
Сообщение пресс-службы дальневосточного управления СК на транспорте: «Грузовым поездом травмированы двое мужчин, по предварительным данным, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Один из мужчин госпитализирован в медицинское учреждение, другой погиб на месте».
Следователи проводят проверку всех обстоятельств происшествия, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении дела по признакам преступления, предусмотренных статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».
Сообщение пресс-службы дальневосточного управления СК на транспорте: «Грузовым поездом травмированы двое мужчин, по предварительным данным, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Один из мужчин госпитализирован в медицинское учреждение, другой погиб на месте».
Следователи проводят проверку всех обстоятельств происшествия, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении дела по признакам преступления, предусмотренных статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».
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