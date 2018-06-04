    «Буду мэром всех горожан»: новый мэр Кишинёва обратился к русскоязычным жителям

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    «Буду мэром всех горожан»: новый мэр Кишинёва обратился к русскоязычным жителям

    «Буду мэром всех горожан»: новый мэр Кишинёва обратился к русскоязычным жителям

    Андрей Нэстасе, одержавший победу на досрочных выборах мэра в молдавской столице, обратился к русскоязычным жителям Кишинёва и заверил, что не намерен их отделять от других горожан.

    Второй тур выборов мэра Кишинёва прошел 3 июня. По данным ЦИК, явка составила около 39%, в голосовании приняли участие 248 тысяч 665 человек.

    Андрей Нэстасе: «Я хочу обратиться к русскоязычным жителям Кишинёва, многие из которых голосовали за Иона Чебана. Хочу заверить вас, что буду мэром всех горожан, всех пригородных городов и сел. Я никогда не делил людей по национальностям, по религии, по языку, я всегда старался объединить усилия нашего общества. Уверен, что буду делать это и впредь».

    При этом Лидер проевропейской партии «Платформа „Достоинства и Правда“» (ДА) Нэстасе заявил, что не собирается отказываться от партийного билета, поскольку этого не требует законодательство. Он, согласно предварительным данным, обнародованным в воскресенье ЦИК после обработки 98% бюллетеней, набрал 52,16% голосов. За соперника Нэстасе, кандидата от Партии социалистов Республики Молдова Ивана Чебана проголосовали 47,94% горожан. Разрыв между ними составляет около 10 тысяч голосов, подсчет оставшихся бюллетеней не может изменить ситуацию.

    Чебан уже признал поражение. «Таков выбор жителей Кишинёва. Я поздравляю Нэстасе с победой и желаю ему выполнить все данные обещания», — сказал он, выразив сожаление, что «в избирательной кампании превалировала геополитика».

    Андрей Нэстасе, комментируя результаты голосования, отметил, что проевропейские партии победили благодаря объединению сил, передает ТАСС.

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