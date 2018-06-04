В США повесился убийца, 24 года ждавший казни

Приговоренный в 1993 году к смертной казни за двойное убийство мужчина обнаружен повешенным в камере тюрьмы штата Алабама.
Как передает FOX News, 57-летний заключённый Джеффри Линн Борден был обнаружен в воскресенье повешенным в своей камере в одной из тюрем штата Алабама. Судмедэксперты полагают, что речь идет о самоубийстве.
Мужчина был приговорен к смертной казни за убийство своей жены и ее отца в 1993 году. Американец прострелил им головы из пистолета на глазах у троих детей во время семейного празднования Рождества.
Приговоренный к смерти Борден провел в заключении 24 года, 5 месяцев и 4 дня. С 1995 года он ожидал в камере смертников приведения приговора в исполнение.
Казнь откладывалась несколько раз. Приговор должен был быть приведен в исполнение в октябре прошлого года, но был отложен за три часа до казни. Борден был одним из фигурантов судебной тяжбы о незаконности использования смертельных инъекций для исполнения смертной казни в американском штате Алабама.
По данным американских правозащитников, в США приведения в исполнение приговоров ожидают около 2,8 тысячи человек, приговоренных к смертной казни.
Мужчина был приговорен к смертной казни за убийство своей жены и ее отца в 1993 году. Американец прострелил им головы из пистолета на глазах у троих детей во время семейного празднования Рождества.
Приговоренный к смерти Борден провел в заключении 24 года, 5 месяцев и 4 дня. С 1995 года он ожидал в камере смертников приведения приговора в исполнение.
Казнь откладывалась несколько раз. Приговор должен был быть приведен в исполнение в октябре прошлого года, но был отложен за три часа до казни. Борден был одним из фигурантов судебной тяжбы о незаконности использования смертельных инъекций для исполнения смертной казни в американском штате Алабама.
По данным американских правозащитников, в США приведения в исполнение приговоров ожидают около 2,8 тысячи человек, приговоренных к смертной казни.
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