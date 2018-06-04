    СМИ: 17-летний пилот ночью посадил самолет на скоростное шоссе в Канаде

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    СМИ: 17-летний пилот ночью посадил самолет на скоростное шоссе в Канаде

    СМИ: <nobr>17-летний</nobr> пилот ночью посадил самолет на скоростное шоссе в Канаде

    Недалеко от Торонто подросток посадил самолет на шоссе в темное время суток и не пострадал.

    Как передает Global News, инцидент произошел в воскресенье недалеко от канадского Торонто. Небольшой самолет вылетел в субботу поздно вечером из аэропорта города Ошава (провинция Онтарио). Вскоре после вылета 17-летний пилот сообщил диспетчеру о проблемах с двигателем.

    Молодой человек сумел благополучно посадить неисправный самолет в темноте на скоростное шоссе недалеко от города Сандерленд в 85 километрах к северо-западу от Торонто.

    В самолете находился только пилот. Он не пострадал, самолет тоже цел. Позже его отбуксировали с проезжей части, чтобы не мешал движению транспорта.

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