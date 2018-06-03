Пропавшую картину стоимостью более $1,3 млн нашли под кроватью у наркоторговца

В Лондоне найдена украденная картина художника Стэнли Спенсера. Ее обнаружили под кроватью в доме наркоторговца, рядом с мешком запрещенных веществ.
Картину британского художника Стенли Спенсера, которая была украдена из его музея шесть лет назад, возвращена наследникам. Картина была найдена в доме наркоторговца в западном Лондоне, где, как сообщает Би-би-си, она лежала под кроватью рядом с мешком «экстази» и тремя килограммами кокаина.
Наркоторговец, 28-летний мужчина по имени Гарри Фишер, признал свою вину в распространении наркотиков и перепродаже краденых вещей. Он приговорен к двум годам и восьми месяцам заключения.
Стэнли Спенсер (1891–1959) — известный британский художник-модернист. Из-за того, что он писал классические и библейские сюжеты в пейзажах своей родной деревни Кукэм, некоторые критики относят его работы к направлению магический реализм. На украденной картине также изображен вид родной деревни художника. Картина оценивается в 1 миллион фунтов — более 1,3 миллиона долларов.
Наркоторговец, 28-летний мужчина по имени Гарри Фишер, признал свою вину в распространении наркотиков и перепродаже краденых вещей. Он приговорен к двум годам и восьми месяцам заключения.
Стэнли Спенсер (1891–1959) — известный британский художник-модернист. Из-за того, что он писал классические и библейские сюжеты в пейзажах своей родной деревни Кукэм, некоторые критики относят его работы к направлению магический реализм. На украденной картине также изображен вид родной деревни художника. Картина оценивается в 1 миллион фунтов — более 1,3 миллиона долларов.
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