Российские гимнастки победили в медальном зачете чемпионата Европы

Сборная России завоевала семь золотых медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который завершился в испанской Гвадалахаре.
На счету россиянок семь золотых, одна серебряная и одна бронзовая награда. Второе место заняли итальянки (1, 2, 1), третьими — болгарские гимнаски (1, 1, 2).
Сборная России одержала победу в многоборье в групповых упражнениях и в общекомандом турнире. Арина Аверина стала лучшей в индивидуальном многоборье. Юниорки Полина Шматко (обруч), Лала Крамаренко (мяч и ленты) и Дарья Трубникова (булавы) завоевали все четыре золотых медали в отдельных видах многоборья, передает РИА Новости.
Серебряная медаль досталась сестре Арины Авериной Дине в индивидуальном многоборье. Бронзу россиянки взяли в групповых упражнениях с пяти обручами.
Сборная России одержала победу в многоборье в групповых упражнениях и в общекомандом турнире. Арина Аверина стала лучшей в индивидуальном многоборье. Юниорки Полина Шматко (обруч), Лала Крамаренко (мяч и ленты) и Дарья Трубникова (булавы) завоевали все четыре золотых медали в отдельных видах многоборья, передает РИА Новости.
Серебряная медаль досталась сестре Арины Авериной Дине в индивидуальном многоборье. Бронзу россиянки взяли в групповых упражнениях с пяти обручами.
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