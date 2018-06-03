    Российские гимнастки победили в медальном зачете чемпионата Европы

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    • Фото: European Union of Gymnastics / facebook.com
    Российские гимнастки победили в медальном зачете чемпионата Европы

    Российские гимнастки победили в медальном зачете чемпионата Европы

    Российские гимнастки победили в медальном зачете чемпионата Европы
  • Фото: European Union of Gymnastics / facebook.com

    • Сборная России завоевала семь золотых медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который завершился в испанской Гвадалахаре.

    На счету россиянок семь золотых, одна серебряная и одна бронзовая награда. Второе место заняли итальянки (1, 2, 1), третьими — болгарские гимнаски (1, 1, 2).

    Сборная России одержала победу в многоборье в групповых упражнениях и в общекомандом турнире. Арина Аверина стала лучшей в индивидуальном многоборье. Юниорки Полина Шматко (обруч), Лала Крамаренко (мяч и ленты) и Дарья Трубникова (булавы) завоевали все четыре золотых медали в отдельных видах многоборья, передает РИА Новости.

    Серебряная медаль досталась сестре Арины Авериной Дине в индивидуальном многоборье. Бронзу россиянки взяли в групповых упражнениях с пяти обручами.

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