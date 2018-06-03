Гимнастка Арина Аверина взяла золото ЧЕ в индивидуальном многоборье

Россиянка Арина Аверина победила в индивидуальном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике.

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Испания

спорт

Двукратная чемпионка мира россиянка Арина Аверина завоевала золото в индивидуальном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике в испанской Гвадалахаре.



Результат россиянки составил 79,250 балла. Второе место заняла ее сестра Дина Аверина с результатом 77,750 балла, а бронзу взяла Екатерина Галкина из Белоруссии (77,625 балла).

