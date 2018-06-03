    Гимнастка Арина Аверина взяла золото ЧЕ в индивидуальном многоборье

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня
    Гимнастка Арина Аверина взяла золото ЧЕ в индивидуальном многоборье

    Гимнастка Арина Аверина взяла золото ЧЕ в индивидуальном многоборье

    Гимнастка Арина Аверина взяла золото ЧЕ в индивидуальном многоборье
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня

    • Россиянка Арина Аверина победила в индивидуальном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике.

    Двукратная чемпионка мира россиянка Арина Аверина завоевала золото в индивидуальном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике в испанской Гвадалахаре.

    Результат россиянки составил 79,250 балла. Второе место заняла ее сестра Дина Аверина с результатом 77,750 балла, а бронзу взяла Екатерина Галкина из Белоруссии (77,625 балла).

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru