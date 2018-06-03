    В Москве избили блогера Николая Соболева: видео. блогосфера, Москва, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве избили блогера Николая Соболева: видео

    В Москве избили блогера Николая Соболева: видео

    3 комментария
    • Фото: zhyou / vk.com
    В Москве избили блогера Николая Соболева: видео

    В Москве избили блогера Николая Соболева: видео

    В Москве избили блогера Николая Соболева: видео
    • Фото: zhyou / vk.com

      • Четверо мужчин напали ночью в Москве на известного в России видеоблогера Николая Соболева. Пострадавший госпитализирован.

      Николай Соболев рассказал о нападении на своей странице «ВКонтакте». Блогер отметил, что инцидент произошел ночью рядом со студией, где он записывает видеоролики.

      Николай Соболев, видеоблогер: «Вчера вечером, а если быть точным — сегодня ночью на меня было совершено нападение рядом со студией, где я снимаю ролики. В данный момент я нахожусь в больнице с ЗЧМТ (закрытой черепно-мозговой травмой). Сотрясение мозга легкой степени тяжести. Должны отпустить домой, сейчас описывать подробности времени и желания нет. Чувствую себя стабильно».

      В комментариях появилось видео, снятое на месте событий. Судя по словам, которые произносят злоумышленники, нанося удары, они мстят блогеру за какие-то высказывания. Также неизвестные называют свою жертву «хайпожором».

      Николай Соболев — один из основателей проектов Rakamakafo и Ready Steady Go. Автор и ведущий канала SOBOLEV (ранее — «Жизнь Ютуб»), на котором рассказывает об актуальных общественных событиях. Имеет более четырех миллионов подписчиков.

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