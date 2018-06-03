Пилота паратрайка проткнуло бревном под Минском: фото

Экстремал получил серьезную травму плеча в лесу под Минском.
ЧП случилось у деревни Лошаны, которая находится в 20 км к северо-западу от столицы Белоруссии. Во время полета у паратрайка (легкая модификацию параплана) оборвался стропа, после чего аппарат упал в лесу.
В результате мужчина, управлявший паратрайком, получил серьезную травму плеча — его буквально проткнуло деревом.
Спасатели помогли пострадавшему и передали его врачам. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, сообщили в белорусском МЧС.
В результате мужчина, управлявший паратрайком, получил серьезную травму плеча — его буквально проткнуло деревом.
Спасатели помогли пострадавшему и передали его врачам. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, сообщили в белорусском МЧС.
Комментарии