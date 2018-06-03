В США суд назначил семье убитого полицейскими компенсацию в 4 доллара

Суд во Флориде назначил семье мужчины, убитого полицейским, компенсацию в 4 доллара, причем семья получит на руки лишь 1 процент от этой суммы.
Суд присяжных назначил компенсацию в 4 доллара семье чернокожего жителя Флориды, который был застрелен полицейским. При этом присяжные сочли, что убитый Грегори Хилл сам спровоцировал нападение, так что по правилам семье Хилла полагается лишь 1% от присужденной суммы, сообщает издание Washington Post.
Грегори Хилл погиб 14 января 2014 года. В тот день мужчина отдыхал в своем гараже и слушал музыку, которая мешала соседям. Они вызвали полицию. По версии полицейских, пьяный мужчина начал спорить с ними и в какой-то момент направил на них пистолет. Те пытались убедить его бросить оружие, но безуспешно, и тогда один из полицейских выстрелил в Хилла. От ранения мужчина скончался. Однако представители семьи Хилла утверждают, что, когда тело Хилла было обнаружено, пистолет, которым он якобы угрожал, лежал в заднем кармане его джинсов и даже не был заряжен. Свидетели утверждают, что во время ссоры с полицейскими Хилл не держал в руке пистолет.
Несмотря на эти показания, суд присяжных счел, что вина стрелявшего полицейского составляет 1%, так как Хилл был пьян и не выполнил требование представителя закона. При этом присяжные назначили проигравшей стороне компенсацию: по доллару в счет расходов на похороны (которые составили 11 тысяч долларов) и каждому из детей Хилла. Однако, поскольку вина полицейского составляет 1%, семья убитого также получит лишь 1% от этой суммы — то есть 4 цента.
Защита семьи Хилла назвала это решение унизительным и пообещала обжаловать его. Тем временем волонтеры начали в Интернете кампанию по сбору средств для семьи убитого, и к субботе удалось собрать более 45 тысяч долларов.
В США сейчас широко обсуждается возможность ограничить право полицейских применять оружие. Считается, что полицейские часто начинают стрелять, когда в этом нет необходимости, и за последние три года в подобных мелких конфликтах погибли около 3 тысяч американцев. Правозащитники отмечают, что большинство жертв — чернокожие.
Грегори Хилл погиб 14 января 2014 года. В тот день мужчина отдыхал в своем гараже и слушал музыку, которая мешала соседям. Они вызвали полицию. По версии полицейских, пьяный мужчина начал спорить с ними и в какой-то момент направил на них пистолет. Те пытались убедить его бросить оружие, но безуспешно, и тогда один из полицейских выстрелил в Хилла. От ранения мужчина скончался. Однако представители семьи Хилла утверждают, что, когда тело Хилла было обнаружено, пистолет, которым он якобы угрожал, лежал в заднем кармане его джинсов и даже не был заряжен. Свидетели утверждают, что во время ссоры с полицейскими Хилл не держал в руке пистолет.
Несмотря на эти показания, суд присяжных счел, что вина стрелявшего полицейского составляет 1%, так как Хилл был пьян и не выполнил требование представителя закона. При этом присяжные назначили проигравшей стороне компенсацию: по доллару в счет расходов на похороны (которые составили 11 тысяч долларов) и каждому из детей Хилла. Однако, поскольку вина полицейского составляет 1%, семья убитого также получит лишь 1% от этой суммы — то есть 4 цента.
Защита семьи Хилла назвала это решение унизительным и пообещала обжаловать его. Тем временем волонтеры начали в Интернете кампанию по сбору средств для семьи убитого, и к субботе удалось собрать более 45 тысяч долларов.
В США сейчас широко обсуждается возможность ограничить право полицейских применять оружие. Считается, что полицейские часто начинают стрелять, когда в этом нет необходимости, и за последние три года в подобных мелких конфликтах погибли около 3 тысяч американцев. Правозащитники отмечают, что большинство жертв — чернокожие.
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