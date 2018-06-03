СМИ: власти Кипра обязали банки закрыть счета офшорных компаний

Кипрские банки начали получать предписания о закрытии счетов всех офшорных компаний.
Первые предписания ЦБ Кипра о закрытии счетов офшорных компаний банки начали получать 1 июня. Закрывать счета начнут 4 июня, сообщил РБК юрист Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group, фирмы, которая консультирует клиентов по вопросам налогообложения и ведения бизнеса за границей.
Захаров уточнил, что под офшорными компаниями понимаются фирмы-«пустышки», которые были учреждены в странах и экономических зонах с низкими налогами.
Юрист также сообщил со ссылкой на текст предписания, что теперь для открытия счета в каком-либо банке Кипра нужно будет соблюдать новые требования. Они касаются как иностранных, так и местных компаний и включают, по некоторым данным, предоставление полной информации о клиенте. Кроме того, банк может потребовать копии паспортов, выписки по НДФЛ, а также данные о деятельности фирмы и биографии учредителей. Предпочтение при открытии счетов будет отдаваться компаниям, у которых есть офис на Кипре.
Источники издания не исключают, что Центробанк Кипра принял это решение под давлением США, так как незадолго до выхода предписаний представители Минфина США приезжали на остров с визитом. Одно из поручений, которое было дано банкам Кипра — обратить внимание на счета российских компаний и лиц, которые находятся под американскими санкциями. Однако эксперты отмечают, что эти меры могут коснуться не только компаний, включенных в санкционный список, но и любых фирм, которые работают с клиентами на Кипре без офиса в этой стране.
Захаров уточнил, что под офшорными компаниями понимаются фирмы-«пустышки», которые были учреждены в странах и экономических зонах с низкими налогами.
Юрист также сообщил со ссылкой на текст предписания, что теперь для открытия счета в каком-либо банке Кипра нужно будет соблюдать новые требования. Они касаются как иностранных, так и местных компаний и включают, по некоторым данным, предоставление полной информации о клиенте. Кроме того, банк может потребовать копии паспортов, выписки по НДФЛ, а также данные о деятельности фирмы и биографии учредителей. Предпочтение при открытии счетов будет отдаваться компаниям, у которых есть офис на Кипре.
Источники издания не исключают, что Центробанк Кипра принял это решение под давлением США, так как незадолго до выхода предписаний представители Минфина США приезжали на остров с визитом. Одно из поручений, которое было дано банкам Кипра — обратить внимание на счета российских компаний и лиц, которые находятся под американскими санкциями. Однако эксперты отмечают, что эти меры могут коснуться не только компаний, включенных в санкционный список, но и любых фирм, которые работают с клиентами на Кипре без офиса в этой стране.
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