Кубок ЧМ-2018 вернулся в Москву

На Манежной площади в Москве встретили главный трофей чемпионата мира.
Церемония встречи кубка мира прошла в воскресенье на Манежной площади в Москве. Трофей вернулся в столицу после путешествия по 50 странам и 24 городам России. В церемонии приняли участие городские власти, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Как старого друга мы встречаем Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA, который уже был в Москве, проехал через десятки и сотни городов и снова вернулся в Москву. Мы с нетерпением ждем любителей футбола со всего мира, когда прозвучит первый свисток на главной арене в „Лужниках“».
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Первую встречу в рамках турнира проведут сборные России и Саудовской Аравии 14 июня.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Как старого друга мы встречаем Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA, который уже был в Москве, проехал через десятки и сотни городов и снова вернулся в Москву. Мы с нетерпением ждем любителей футбола со всего мира, когда прозвучит первый свисток на главной арене в „Лужниках“».
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Первую встречу в рамках турнира проведут сборные России и Саудовской Аравии 14 июня.
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