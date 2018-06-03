    Кубок ЧМ-2018 вернулся в Москву

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина
    Кубок <nobr>ЧМ-2018</nobr> вернулся в Москву

    Кубок ЧМ-2018 вернулся в Москву

    Кубок <nobr>ЧМ-2018</nobr> вернулся в Москву
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина

    • На Манежной площади в Москве встретили главный трофей чемпионата мира.

    Церемония встречи кубка мира прошла в воскресенье на Манежной площади в Москве. Трофей вернулся в столицу после путешествия по 50 странам и 24 городам России. В церемонии приняли участие городские власти, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».

    Сергей Собянин, мэр Москвы: «Как старого друга мы встречаем Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA, который уже был в Москве, проехал через десятки и сотни городов и снова вернулся в Москву. Мы с нетерпением ждем любителей футбола со всего мира, когда прозвучит первый свисток на главной арене в „Лужниках“».

    Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Первую встречу в рамках турнира проведут сборные России и Саудовской Аравии 14 июня.

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