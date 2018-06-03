Вологодского депутата-трансвестита задержали за распространение порно

Депутат Земского Собрания Устюженского района Вологодской области задержан по подозрению в изготовлении и распространении порнографии.
Задержали депутата, который является еще и заведующим одной из поликлиник, за то, что он переодевался в женскую одежду и распространял неприличные фото и видео в Интернете. При этом главным «героем» роликов был сам депутат.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители уже провели обыски в рабочем кабинете и квартире подозреваемого.
Как сообщает «Региональное агентство новостей», мужчина написал явку с повинной. Он отпущен под подписку о невыезде.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители уже провели обыски в рабочем кабинете и квартире подозреваемого.
Как сообщает «Региональное агентство новостей», мужчина написал явку с повинной. Он отпущен под подписку о невыезде.
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