Любопытного мужчину обожгло взрывом из горящего гаража: видео

В соцсетях появилось видео пожара и взрыва в гараже. Серьезно пострадал один человек.
Инцидент произошел в Черкесске. Во время пожара в гараже взорвалось газобаллонное оборудование на машине ГАЗ-3110, сообщили в ГУ МЧС по Карачаево-Черкессии.
Момент взрыва попал на видео. Очевидец снимал пожар на камеру телефона, когда ко входу в гараж приблизился мужчина, который явно хотел рассмотреть происходящее поближе. Одновременно с предупреждающим криком: «Не подходи!» раздался взрыв, из гаража вылетело облако пламени, и любопытного гражданина взрывной волной отбросило в сторону.
На следующем видео, опубликованным на странице в Instagram, очевидец снимает раненого и пытается с ним поговорить. Пострадавший держится на ногах, но видно, что он получил серьезные ожоги и находится в шоковом состоянии.
Мужчину отвезли в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.
Момент взрыва попал на видео. Очевидец снимал пожар на камеру телефона, когда ко входу в гараж приблизился мужчина, который явно хотел рассмотреть происходящее поближе. Одновременно с предупреждающим криком: «Не подходи!» раздался взрыв, из гаража вылетело облако пламени, и любопытного гражданина взрывной волной отбросило в сторону.
На следующем видео, опубликованным на странице в Instagram, очевидец снимает раненого и пытается с ним поговорить. Пострадавший держится на ногах, но видно, что он получил серьезные ожоги и находится в шоковом состоянии.
Мужчину отвезли в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.
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