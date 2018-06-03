    СМИ: НАТО создаст многотысячный резерв для «защиты от России»

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    • Фото: Reuters © 2018, Ints Kalnins
    СМИ: НАТО создаст многотысячный резерв для «защиты от России»

    СМИ: НАТО создаст многотысячный резерв для «защиты от России»

    СМИ: НАТО создаст многотысячный резерв для «защиты от России»
  • Фото: Reuters © 2018, Ints Kalnins

    • НАТО намерено сформировать в Европе оперативный резерв из 30 тысяч солдат.

    О том, что североатлантический альянс планирует создать резервное формирование в Европе, немецкому изданию Welt сообщил источник в дипломатических кругах. Цель этой инициативы — повысить готовность сил реагирования НАТО в случае «нападения России», уточнил источник.

    По данным собеседника издания, численность нового подразделения составит 30 тысяч человек, в его распоряжении будут истребители и корабли. Подразделение будет создано в дополнение к Силам быстрого реагирования НАТО, численность которых составляет 20 тысяч человек. Необходимый срок приведения резерва в готовность — 30 дней.

    Источник уточнил, что с инициативой создания резервного подразделения выступили США, а Германия «будет играть главную роль» в этом проекте.

    Ожидается, что министры обороны стран-членов НАТО обсудят эту идею на встрече в Брюсселе 7–8 июня. Документ о создании подразделения должен быть выпущен в июле.

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