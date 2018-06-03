Обладательница титула «Миссис мира» Сания Шакирова разбилась в автокатастрофе на озере
Иссык-Куль.
О гибели «Миссис мира — 2018» на своей странице в Instagram сообщила телеведущая из Киргизии Ассоль Молдокматова.
Ассоль Молдокматова, телеведущая: «Ночью в селе Чоктал на ИК разбилась в автоаварии „Миссис мира-2018“ кыргызстанка Сания Шакирова … мама троих детей».
В региональном управлении МВД Киргизии подтвердили эту информацию и уточнили, что ДТП на трассе Балыкчи — Ананьево — Каракол произошло накануне вечером, передает информационное агентство 24.kg.
Из сообщения регионального управления МВД Киргизии: «Водитель, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие. В результате 31-летний пассажир доставлен в Чолпон-Атинскую больницу, а 30-летняя пассажирка скончалась от полученных травм на месте. Ведется разбирательство».
Сания Шакирова завоевала титул «Миссис мира» на конкурсе Miss Universe Beauty, который проходит под патронажем кутюрье Пьера Кардена. Конкурс состоялся весной 2018 года во вьетнамском городе Нячанг Камрань.
Ассоль Молдокматова, телеведущая: «Ночью в селе Чоктал на ИК разбилась в автоаварии „Миссис мира-2018“ кыргызстанка Сания Шакирова … мама троих детей».
В региональном управлении МВД Киргизии подтвердили эту информацию и уточнили, что ДТП на трассе Балыкчи — Ананьево — Каракол произошло накануне вечером, передает информационное агентство 24.kg.
Из сообщения регионального управления МВД Киргизии: «Водитель, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие. В результате 31-летний пассажир доставлен в Чолпон-Атинскую больницу, а 30-летняя пассажирка скончалась от полученных травм на месте. Ведется разбирательство».
Сания Шакирова завоевала титул «Миссис мира» на конкурсе Miss Universe Beauty, который проходит под патронажем кутюрье Пьера Кардена. Конкурс состоялся весной 2018 года во вьетнамском городе Нячанг Камрань.
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