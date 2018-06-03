Протестующие принесли гробы к зданию посольства РФ в Киеве

У здания посольства России в Киеве прошла акция протеста. Участники мероприятия обвинили Москву в «агрессии», выражающейся, по их утверждению, во вмешательстве в конфликт на востоке страны.
Как сообщает Укринформ, собравшиеся у посольства России люди принесли с собой импровизированные картонные гробы.
Также украинские СМИ пишут, что сегодняшняя акция в Киеве приурочена к началу чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня.
Также украинские СМИ пишут, что сегодняшняя акция в Киеве приурочена к началу чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня.
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