    Протестующие принесли гробы к зданию посольства РФ в Киеве

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    • Фото: ukrinform.ua
    Протестующие принесли гробы к зданию посольства РФ в Киеве

    Протестующие принесли гробы к зданию посольства РФ в Киеве

    Протестующие принесли гробы к зданию посольства РФ в Киеве
  • Фото: ukrinform.ua

    • У здания посольства России в Киеве прошла акция протеста. Участники мероприятия обвинили Москву в «агрессии», выражающейся, по их утверждению, во вмешательстве в конфликт на востоке страны.

    Как сообщает Укринформ, собравшиеся у посольства России люди принесли с собой импровизированные картонные гробы.

    Также украинские СМИ пишут, что сегодняшняя акция в Киеве приурочена к началу чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня.

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