Пожар на юго-востоке Москвы тушат с помощью вертолета

На Южнопортовой улице пылает металлический ангар. Движение транспорта по улице, где произошел пожар, ограничено
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Москве: Сообщение о возгорании по адресу: Южнопортовая 15, строение 21, поступило в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве в 5:37. В ходе тушения было установлено, что происходит горение металлического строения по всей площади, в плане 40х15 метров.
В МЧС уточнили, что произошло частичное обрушение кровли горящей конструкции. На место происшествия были направлены около 30 единиц техники, включая вертолет Московского авиационного центра.
В настоящее время пожар уже локализован. Сведений о пострадавших не поступало. Специалисты МЧС продолжают борьбу с возгоранием. На месте работает мобильная лаборатория, измеряющая уровень продуктов горения в воздухе. Движение по Южнопортовой улице ограничено, пишет ТАСС.
В МЧС уточнили, что произошло частичное обрушение кровли горящей конструкции. На место происшествия были направлены около 30 единиц техники, включая вертолет Московского авиационного центра.
В настоящее время пожар уже локализован. Сведений о пострадавших не поступало. Специалисты МЧС продолжают борьбу с возгоранием. На месте работает мобильная лаборатория, измеряющая уровень продуктов горения в воздухе. Движение по Южнопортовой улице ограничено, пишет ТАСС.
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