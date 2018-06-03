Эффективное похудение и смягчение кожи: правда и мифы о соде

Звездные диеты — это не современная мода. Благодаря английскому поэту Байрону аристократки Туманного Альбиона два века назад вместо чая смаковали из тончайшего фарфора коктейль из соды и воды. Однажды их кумир поведал, что именно благодаря этому напитку 30 лишних килограммов его веса рассеялись, словно туман над Темзой. И вот мало кто сегодня сходу назовет хоть строчку из поэм лорда Байрона, зато его содовая диета в эти дни на слуху у всех.
Поклонники этой диеты тоже слагают стихи: сода в доме, жир в коме. Свои соображения они аргументируют так: посуду-то от жира сода оттирает до скрипа, почему бы ей не растворить таким же образом и наши жировые отложения? И на этом волшебные, по мнению некоторых, свойства соды не заканчиваются. Ею, мол, и артрит вылечить можно и язву. И для зубов она полезна.
Действительно ли содержимое знаменитой оранжевой пачки эффективнее дорогих препаратов? Какие хвори сода излечивает на самом деле, а в каких случаях наоборот может стереть здоровье в порошок?
Стоит набрать в интернет-поисковике слово «сода», появится один из самых популярных в России запросов: сколько соды надо есть, чтобы худеть. Ответом станут сотни статей и том, как сода сжигает лишние килограммы. Причем статьи эти делятся на две категории: безосновательные и те, подпись под которыми ставят медработники. Врач высшей категории Игорь Орлов тоже советует соду как средство вечной стройности.
Игорь Орлов, врач-невролог: «Каждое утро за 30–40 минут до приема пищи принимаем этот раствор натощак».
Это самый простой способ снижения веса. Доктор уверяет, что сода уникальна своей ценой, доступностью и простотой действия.
Игорь Орлов: «Надо меньше кушать и больше ходить в туалет. Когда человек выпивает стакан раствора соды натощак, через некоторое время у него начинает работать кишечник. То есть это простой эффект слабительного».
С точки зрения невролога, который специализируется на рефлексах, все верно. Вот только диетологи и гастроэнтерологи такие советы призывают не слушать и не применять. Это опасно и совершенно противопоказано людям, страдающим язвенной болезнью или гастритом. Обладает сода и мочегонным действием. За счет этого цифра на весах тоже может ползти вниз. Только недолго. Однако сторонники похудения на соде находят другие аргументы.
Игорь Орлов: «Ядро жира представляет собой молекулу глицерина, вот к этой молекуле
глицерина крепятся остатки жирных кислот. Сода воздействует именно на жирные кислоты, возникает реакция нейтрализации. В результате чего происходит окисление жира».
Биохимики этого не подтверждают. Жировые накопления и содовый раствор не контактируют вообще. Это в принципе невозможно.
Дарья Пирожкова: «Содовый раствор не может подействовать на весь организм. Он не может разжижить кровь, не может разжижить жир и дойти до того места, где тот отлагается — в бедра, живот и так далее».
Так что диета на содовом растворе хоть и простая, но абсолютно мифическая. А если не глотать соду, а лишь чистить ею зубы вместе с лимонным соком? Сторонники народной медицины уверяют, что получается и дешево, и эффектно. Стоматологи соглашаются с тем, что сода в самом деле отбеливает. Ее мелкие кристаллы быстро счищают налет с поверхности эмали, но вместе с самой эмалью. С таким же успехом можно чистить зубы песком, мелом, любым мелким твердым веществом, которое действует как полироль. Но, возможно, правы те, кто не без успеха применяют соду при болезнях суставов?
Есть мнение, что это копеечное средство облегчает боли в ногах не хуже дорогих мазей и кремов. Ведь суставы болят из-за отложения солей, а сода их разрушает. Однако причина болезненного хруста в суставах, объясняют ортопеды, вовсе не залежи соли. Все дело в чрезмерном трении между изношенными поверхностями суставов, а сода никаких солей сквозь кожу, мышцы и жир растворить не может. Облегчает же боли просто тепло воды.
Однако подсыпать в теплую воду именно соду все-таки смысл имеет. Она хорошо размягчает в воде огрубевшую кожу. Еще один плюс от использования соды подтвердили ученые из университета Массачусетса. Профессор Лили Хе вместе с коллегами доказала, что содовый раствор отлично вымывает пестициды из овощей и фруктов. Подробности — в программе «НашПотербНадзор».
Действительно ли содержимое знаменитой оранжевой пачки эффективнее дорогих препаратов? Какие хвори сода излечивает на самом деле, а в каких случаях наоборот может стереть здоровье в порошок?
Стоит набрать в интернет-поисковике слово «сода», появится один из самых популярных в России запросов: сколько соды надо есть, чтобы худеть. Ответом станут сотни статей и том, как сода сжигает лишние килограммы. Причем статьи эти делятся на две категории: безосновательные и те, подпись под которыми ставят медработники. Врач высшей категории Игорь Орлов тоже советует соду как средство вечной стройности.
Игорь Орлов, врач-невролог: «Каждое утро за 30–40 минут до приема пищи принимаем этот раствор натощак».
Это самый простой способ снижения веса. Доктор уверяет, что сода уникальна своей ценой, доступностью и простотой действия.
Игорь Орлов: «Надо меньше кушать и больше ходить в туалет. Когда человек выпивает стакан раствора соды натощак, через некоторое время у него начинает работать кишечник. То есть это простой эффект слабительного».
С точки зрения невролога, который специализируется на рефлексах, все верно. Вот только диетологи и гастроэнтерологи такие советы призывают не слушать и не применять. Это опасно и совершенно противопоказано людям, страдающим язвенной болезнью или гастритом. Обладает сода и мочегонным действием. За счет этого цифра на весах тоже может ползти вниз. Только недолго. Однако сторонники похудения на соде находят другие аргументы.
Игорь Орлов: «Ядро жира представляет собой молекулу глицерина, вот к этой молекуле
глицерина крепятся остатки жирных кислот. Сода воздействует именно на жирные кислоты, возникает реакция нейтрализации. В результате чего происходит окисление жира».
Биохимики этого не подтверждают. Жировые накопления и содовый раствор не контактируют вообще. Это в принципе невозможно.
Дарья Пирожкова: «Содовый раствор не может подействовать на весь организм. Он не может разжижить кровь, не может разжижить жир и дойти до того места, где тот отлагается — в бедра, живот и так далее».
Так что диета на содовом растворе хоть и простая, но абсолютно мифическая. А если не глотать соду, а лишь чистить ею зубы вместе с лимонным соком? Сторонники народной медицины уверяют, что получается и дешево, и эффектно. Стоматологи соглашаются с тем, что сода в самом деле отбеливает. Ее мелкие кристаллы быстро счищают налет с поверхности эмали, но вместе с самой эмалью. С таким же успехом можно чистить зубы песком, мелом, любым мелким твердым веществом, которое действует как полироль. Но, возможно, правы те, кто не без успеха применяют соду при болезнях суставов?
Есть мнение, что это копеечное средство облегчает боли в ногах не хуже дорогих мазей и кремов. Ведь суставы болят из-за отложения солей, а сода их разрушает. Однако причина болезненного хруста в суставах, объясняют ортопеды, вовсе не залежи соли. Все дело в чрезмерном трении между изношенными поверхностями суставов, а сода никаких солей сквозь кожу, мышцы и жир растворить не может. Облегчает же боли просто тепло воды.
Однако подсыпать в теплую воду именно соду все-таки смысл имеет. Она хорошо размягчает в воде огрубевшую кожу. Еще один плюс от использования соды подтвердили ученые из университета Массачусетса. Профессор Лили Хе вместе с коллегами доказала, что содовый раствор отлично вымывает пестициды из овощей и фруктов. Подробности — в программе «НашПотербНадзор».
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