Под Иркутском пятеро подростков угнали иномарку и устроили аварию

Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло в Иркутской области. Там на
11-м километре Александровского тракта 17-летний водитель в темное время суток не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет.
Всего в автомобиле находились 5 подростков из села Урик в возрасте от 16–18 лет. Выяснилось, что один из молодых людей взял у отчима ключи от Toyota Town Ace и с друзьями решил прокатиться.
Как передает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу регионального УМВД, ребята получили различные травмы, двое пострадавших госпитализированы. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.
Как передает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу регионального УМВД, ребята получили различные травмы, двое пострадавших госпитализированы. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.
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