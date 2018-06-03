Борьба с «апельсиновой коркой»: как за месяц избавиться от целлюлита

К каким только средствам не прибегают женщины в погоне за идеально ровной кожей. Целлюлит — предмет страха и ненависти большинства дам. Они оборачиваются пищевой пленкой, прикладывают корки от ананасов, катаются на косточках авокадо, пытаются разгладить бугорки скалкой и даже обращаются к тяжелой артиллерии — пылесосу.
Что такое целлюлит? И существует ли на самом деле эта болезнь, от которой повсеместно лечат? Поможет ли устранить дряблость кожи курс процедур у профессионального косметолога? Или можно обойтись антицеллюлитными кремами в домашних условиях? Может, справиться с проблемой можно при помощи сбалансированного и умеренного питания и спорта?
Целлюлитом врачи называют вообще-то не «апельсиновую корку», а нечто куда более опасное — гнойное воспаление подкожной клетчатки. А то, что стало принято считать целлюлитом с подачи косметологов, на медицинском языке называется гиноидной липодистрофией. Она возникает, когда в подкожном слое нарушены кровоснабжение и отток лимфы.
Бугристость женской кожи не всегда считалась некрасивой. Рубенс, Рембрандт, Тициан воспевали пышнотелых женщин, у которых, если всмотреться, есть все признаки того, что сейчас назвали бы целлюлитом. Даже Мэрилин Монро наличие подобных областей вовсе не смущало. Мировая истерия вокруг целлюлита началась всего 45 лет назад. В 1973 году владелица косметического салона в Нью-Йорке Николь Ронсар написала книгу «Целлюлит: эти комочки, шишечки и бугорки, от которых вы не могли избавиться раньше». Книга стала бестселлером, а продажи антицеллюлитных средств в салоне Николь взлетели до небес. К делу подключились гиганты косметической индустрии и по сей день делают огромные деньги на недовольстве людей своим телом.
По разным данным, у 85–95% всех женщин среднего возраста имеется неровность кожи. И это нормально. Но вопрос, конечно, в том, насколько проявляется бугристость. Если сильно, то это, конечно, нарушение микроциркуляции в тканях. Часто ее причинами становятся неправильная диета и малоподвижность.
Чтобы подстегнуть ток крови в сосудах, придумано много способов. Например, баротренажер создает пониженное давление, за счет которого, как уверяет реклама, нагрузка во время упражнений увеличивается. Мнения пользователей разделились. Кто-то не заметил особого эффекта, а кому-то очень понравилось.
Спортивные нагрузки, действительно разгоняющие кровь, хороши в любом виде — и кардио, и силовые. Главное, чтобы без вреда для здоровья. Многие другие способы, увы, больше похожи на обман или самообман. Термопояса, обертывания пленкой лишь выпаривают из организма воду, давая краткосрочный эффект. Мочегонными препаратами и вовсе можно навредить, они влияют на работу почек, нарушая водно-солевой баланс. Косметические средства тоже имеют весьма ограниченное действие.
Крем против целлюлита должен был разгладить кожу благодаря экстракту красного перца и кофеину. Эффекта — ноль, ни килограммы, ни бугристость никуда не делись. Проведенная же косметологами ударно-волновая терапия, массаж ручной и специальными роликами в сочетании с вакуумом позволяют потерять 5 килограммов жировой массы за месяц и значительно разгладить кожу. Подробности — в программе «Чудо техники».
Целлюлитом врачи называют вообще-то не «апельсиновую корку», а нечто куда более опасное — гнойное воспаление подкожной клетчатки. А то, что стало принято считать целлюлитом с подачи косметологов, на медицинском языке называется гиноидной липодистрофией. Она возникает, когда в подкожном слое нарушены кровоснабжение и отток лимфы.
Бугристость женской кожи не всегда считалась некрасивой. Рубенс, Рембрандт, Тициан воспевали пышнотелых женщин, у которых, если всмотреться, есть все признаки того, что сейчас назвали бы целлюлитом. Даже Мэрилин Монро наличие подобных областей вовсе не смущало. Мировая истерия вокруг целлюлита началась всего 45 лет назад. В 1973 году владелица косметического салона в Нью-Йорке Николь Ронсар написала книгу «Целлюлит: эти комочки, шишечки и бугорки, от которых вы не могли избавиться раньше». Книга стала бестселлером, а продажи антицеллюлитных средств в салоне Николь взлетели до небес. К делу подключились гиганты косметической индустрии и по сей день делают огромные деньги на недовольстве людей своим телом.
По разным данным, у 85–95% всех женщин среднего возраста имеется неровность кожи. И это нормально. Но вопрос, конечно, в том, насколько проявляется бугристость. Если сильно, то это, конечно, нарушение микроциркуляции в тканях. Часто ее причинами становятся неправильная диета и малоподвижность.
Чтобы подстегнуть ток крови в сосудах, придумано много способов. Например, баротренажер создает пониженное давление, за счет которого, как уверяет реклама, нагрузка во время упражнений увеличивается. Мнения пользователей разделились. Кто-то не заметил особого эффекта, а кому-то очень понравилось.
Спортивные нагрузки, действительно разгоняющие кровь, хороши в любом виде — и кардио, и силовые. Главное, чтобы без вреда для здоровья. Многие другие способы, увы, больше похожи на обман или самообман. Термопояса, обертывания пленкой лишь выпаривают из организма воду, давая краткосрочный эффект. Мочегонными препаратами и вовсе можно навредить, они влияют на работу почек, нарушая водно-солевой баланс. Косметические средства тоже имеют весьма ограниченное действие.
Крем против целлюлита должен был разгладить кожу благодаря экстракту красного перца и кофеину. Эффекта — ноль, ни килограммы, ни бугристость никуда не делись. Проведенная же косметологами ударно-волновая терапия, массаж ручной и специальными роликами в сочетании с вакуумом позволяют потерять 5 килограммов жировой массы за месяц и значительно разгладить кожу. Подробности — в программе «Чудо техники».
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