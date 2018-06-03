На Украине автомобиль стритрейсеров насмерть сбил на тротуаре 5-летнюю девочку

В Запорожье автомобиль во время уличных гонок вылетел на тротуар, убив
5-летнюю девочку. Ее мать госпитализирована и находится в реанимации.
Как сообщает «Интерфакс», трагедия произошла на Набережной улице Запорожья. Автомобиль BMW с литовскими номерами, несшийся на огромной скорости наперегонки с другим автомобилем, вылетел на тротуар, сбив пешеходов — молодую женщину с ребенком — и остановился, врезавшись в дерево. Второй автомобиль скрылся с места аварии.
Полиция и прохожие взвали скорую помощь и пытались оказать первую помощь пострадавшим. Пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи. Ее мать сейчас находится в реанимации 5-й больницы скорой помощи.
Водитель BMW пытался скрыться с места преступления, но был задержан. По предварительным данным, скрыться с места преступления ему помешали полученные в ДТП ушибы и травмы. Следователи заявили, что автомобиль несся на огромной скорости: тормозной путь составлял до 120 метров.
Ведется расследование. Местная полиция разыскивает очевидцев происшествия и автомобилистов, видеорегистраторы которых зафиксировали момент аварии.
Полиция и прохожие взвали скорую помощь и пытались оказать первую помощь пострадавшим. Пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи. Ее мать сейчас находится в реанимации 5-й больницы скорой помощи.
Водитель BMW пытался скрыться с места преступления, но был задержан. По предварительным данным, скрыться с места преступления ему помешали полученные в ДТП ушибы и травмы. Следователи заявили, что автомобиль несся на огромной скорости: тормозной путь составлял до 120 метров.
Ведется расследование. Местная полиция разыскивает очевидцев происшествия и автомобилистов, видеорегистраторы которых зафиксировали момент аварии.
Комментарии