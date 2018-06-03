В Мексике грузовик столкнул с дороги автобус с людьми и рухнул сверху

Не менее 11 человек стали жертвами страшной автокатастрофы в Мексике.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на мексиканские СМИ, не менее 11 человек стали жертвами аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика в Мексике. Еще 12 человек были доставлены в больницу. Многие из них находятся в критическом состоянии.
По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза и он буквально смел с дороги в овраг пассажирский автобус. В момент аварии грузовик, перевозивший стройматериалы, также вылетел с трассы вслед за автобусом и раздавил его. В результате пассажиры оказались погребены под обломками не только автобуса, но и под многотонной махиной грузовика.
Пострадавших доставили в больницу. Местные власти не исключают, что число жертв автокатастрофы может возрасти, поскольку несколько человек находятся в критическом состоянии. Власти Мексики выражают соболезнования семьям погибших и организуют штаб для оказания помощи семьям жертв ДТП.
Кадры с места происшествия публикуют СМИ и пользователи соцсетей.
По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза и он буквально смел с дороги в овраг пассажирский автобус. В момент аварии грузовик, перевозивший стройматериалы, также вылетел с трассы вслед за автобусом и раздавил его. В результате пассажиры оказались погребены под обломками не только автобуса, но и под многотонной махиной грузовика.
Пострадавших доставили в больницу. Местные власти не исключают, что число жертв автокатастрофы может возрасти, поскольку несколько человек находятся в критическом состоянии. Власти Мексики выражают соболезнования семьям погибших и организуют штаб для оказания помощи семьям жертв ДТП.
Кадры с места происшествия публикуют СМИ и пользователи соцсетей.
Reportedly due to break failure, a cargo truck slammed into a passenger bus in central Mexico, killing at least 10 https://t.co/kSkq2C72Se pic.twitter.com/4pQRL2xaLC— China Xinhua News (@XHNews) 2 июня 2018 г.
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