    В Мексике грузовик столкнул с дороги автобус с людьми и рухнул сверху

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    В Мексике грузовик столкнул с дороги автобус с людьми и рухнул сверху

    В Мексике грузовик столкнул с дороги автобус с людьми и рухнул сверху

    Не менее 11 человек стали жертвами страшной автокатастрофы в Мексике.

    Как пишет РИА Новости со ссылкой на мексиканские СМИ, не менее 11 человек стали жертвами аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика в Мексике. Еще 12 человек были доставлены в больницу. Многие из них находятся в критическом состоянии.

    По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза и он буквально смел с дороги в овраг пассажирский автобус. В момент аварии грузовик, перевозивший стройматериалы, также вылетел с трассы вслед за автобусом и раздавил его. В результате пассажиры оказались погребены под обломками не только автобуса, но и под многотонной махиной грузовика.

    Пострадавших доставили в больницу. Местные власти не исключают, что число жертв автокатастрофы может возрасти, поскольку несколько человек находятся в критическом состоянии. Власти Мексики выражают соболезнования семьям погибших и организуют штаб для оказания помощи семьям жертв ДТП.

    Кадры с места происшествия публикуют СМИ и пользователи соцсетей.



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