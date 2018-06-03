Кабмин: число школьников в РФ сократилось за 17 лет на 21,7%

В ежегодном докладе правительства, посвященном сфере образования, говорится о «демографической яме».
Ежегодный доклад правительства о реализации государственной политики в сфере образования за 2017 год, размещен в субботу на сайте кабинета министров.
Из текста доклада: «За последние 17 лет (с 2000 по 2017/2018 учебный год) численность школьников сократилась более чем на 21,7%. „Демографическая яма“ с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального (среднего профессионального и высшего) образования».
В докладе также подчеркивается, что по прогнозам численность студентов вузов в 2018/2019 учебном году «может составить около 4,3 миллиона человек, снизившись более чем на 40% по отношению к численности студентов вузов в 2009 году (7,4 млн. человек)».
Из текста доклада: «За последние 17 лет (с 2000 по 2017/2018 учебный год) численность школьников сократилась более чем на 21,7%. „Демографическая яма“ с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального (среднего профессионального и высшего) образования».
В докладе также подчеркивается, что по прогнозам численность студентов вузов в 2018/2019 учебном году «может составить около 4,3 миллиона человек, снизившись более чем на 40% по отношению к численности студентов вузов в 2009 году (7,4 млн. человек)».
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