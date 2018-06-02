На Ирину Винер-Усманову во время ЧЕ упала декорация

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина
Винер-Усманова чудом не пострадала при обрушении декорации на соревнованиях.
ЧП случилось во время чемпионата Европы по художественной гимнастике, который продолжается в испанской Гвадалахаре. Во время выступления российской юниорки Анастасии Сергеевой со стены сорвался пластиковый щит размером примерно 3 на 7 метров.
В результате большой баннер едва не травмировал Ирину Винер-Усманову, которая следила за выступлением Сергеевой в зале. Как сообщили в сборной России, в дело вмешался стоявший неподалеку человек, который «практически сумел отвести угрозу». В результате президент ВФХГ отделалась легким испугом, передает РИА Новости.
В результате большой баннер едва не травмировал Ирину Винер-Усманову, которая следила за выступлением Сергеевой в зале. Как сообщили в сборной России, в дело вмешался стоявший неподалеку человек, который «практически сумел отвести угрозу». В результате президент ВФХГ отделалась легким испугом, передает РИА Новости.
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