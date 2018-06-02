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    Google отказался создавать искусственный интеллект для Пентагона

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    Google отказался создавать искусственный интеллект для Пентагона

    Google отказался создавать искусственный интеллект для Пентагона

    Протесты сотрудников вынудили руководство Google отказаться от работ по созданию искусственного интеллекта для боевых дронов.

    В компании решили не продлевать контракт с Пентагоном, который истекает в 2019 году.

    Отказаться от участия в работах над проектом Maven, задачей которого является создание искусственного интеллекта для боевых дронов, компанию вынудили протесты сотрудников. Ранее более 4 тыс. работников IT-гиганта подписали петицию с требованием отказаться от участия в военных проектах, а около десяти сотрудников даже решили уволиться.

    Как сообщает CNN со ссылкой на источник, в рамках проекта Maven Google разрабатывал систему машинного обучения, которая помогала бы дронам распознавать цели. Изначально контракт с Пентагоном оценивался в 9 млн долларов, однако позднее стоимость работ могла увеличиться до 15 миллионов.

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