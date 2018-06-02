Григорий Лепс рассказал, как хотел умереть в 27 лет от наркотиков

Светский репортер «Центрального телевидения» Алла Давыдова продолжает выяснять, почему российские звезды «впали в детство» и какие тайны хранят их семейные альбомы.
Сокращенное «Лепс» знаменитого певца Григория Лепсверидзе — это всего лишь детское прозвище, признался артист в интервью НТВ.
Григорий Лепс, певец: «Маленький был, со школы меня так называли…»
Да и образ бунтаря — не то чтобы образ, скорее «так закалялась сталь», точнее Лепс в школьные годы.
Григорий Лепс: «Когда мы были пацанами лет по 14–15, казалось, надо жить, как Джими Хендрикс, умереть в 27 от наркотиков, и мы тоже так должны жить — секс, наркотики и рок-н-ролл».
Эти и другие откровения звезд российского шоу-бизнеса — в материале программы «Центральное телевидение».
Григорий Лепс, певец: «Маленький был, со школы меня так называли…»
Да и образ бунтаря — не то чтобы образ, скорее «так закалялась сталь», точнее Лепс в школьные годы.
Григорий Лепс: «Когда мы были пацанами лет по 14–15, казалось, надо жить, как Джими Хендрикс, умереть в 27 от наркотиков, и мы тоже так должны жить — секс, наркотики и рок-н-ролл».
Эти и другие откровения звезд российского шоу-бизнеса — в материале программы «Центральное телевидение».
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