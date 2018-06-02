Мединский объявил об отказе давать деньги авторам-русофобам

Владимир Мединский заявил, Минкульт не будет поддерживать русофобские проекты.
По словам министра культуры, ведомство не намерено заниматься «культурным мазохизмом» и поддерживать антироссийски настроенных авторов и их проекты.
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Я всегда говорю о том, что заниматься культурным мазохизмом — оказывать господдержку тем идеям, тем авторам, тем проектам, которые работают против нашей страны, — мы не будем. Это наша позиция».
При этом министр подчеркнул, что речи о цензуре, которая запрещена Конституцией, в этом случае не идет, передает ТАСС.
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Я всегда говорю о том, что заниматься культурным мазохизмом — оказывать господдержку тем идеям, тем авторам, тем проектам, которые работают против нашей страны, — мы не будем. Это наша позиция».
При этом министр подчеркнул, что речи о цензуре, которая запрещена Конституцией, в этом случае не идет, передает ТАСС.
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