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    Мединский объявил об отказе давать деньги авторам-русофобам

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    Мединский объявил об отказе давать деньги <nobr>авторам-русофобам</nobr>

    Мединский объявил об отказе давать деньги авторам-русофобам

    Мединский объявил об отказе давать деньги <nobr>авторам-русофобам</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

    • Владимир Мединский заявил, Минкульт не будет поддерживать русофобские проекты.

    По словам министра культуры, ведомство не намерено заниматься «культурным мазохизмом» и поддерживать антироссийски настроенных авторов и их проекты.

    Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Я всегда говорю о том, что заниматься культурным мазохизмом — оказывать господдержку тем идеям, тем авторам, тем проектам, которые работают против нашей страны, — мы не будем. Это наша позиция».

    При этом министр подчеркнул, что речи о цензуре, которая запрещена Конституцией, в этом случае не идет, передает ТАСС.

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