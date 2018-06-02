    Украинский штурмовик пролетел в 10 метрах над пляжем: видео. авиация, армии мира, пляжи, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУкраинский штурмовик пролетел в 10 метрах над пляжем: видео

    Украинский штурмовик пролетел в 10 метрах над пляжем: видео

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    • Фото: Roman Sinicyn / facebook.com
    Украинский штурмовик пролетел в 10 метрах над пляжем: видео

    Украинский штурмовик пролетел в 10 метрах над пляжем: видео

    Украинский штурмовик пролетел в 10 метрах над пляжем: видео
    • Фото: Roman Sinicyn / facebook.com

      • Ошеломленные отдыхающие на пляже сняли на видео, как штурмовик Су-25 ВВС Украины практически «бреет» берег Азовского моря.

      Видео полета штурмовика снял на видео украинец Роман Синицин. Кадры он опубликовал на странице в Facebook.

      Роман Синицин: «Азовское море. Кирилловка. Штурмовик Су-25 ВВС Украины на предельно малой высоте делает экшн».

      В пресс-служба МВД Украины сообщили, что на Азовском море проходили учения Мариупольского отряда морской охраны, действующих в составе Объединенных сил.

      В Twitter ведомства также сообщается, что моряки-пограничники отрабатывали упражнения учебных стрельб из крупнокалиберного катерного оружия, личного оружия военнослужащих, гранатометание, задержание судна-нарушителя, действия аварийно-спасательной группы в случае возникновения пожара на катере, оказания помощи катеру, потерпевшему повреждения во время боя с противником, маскировки морского участка путем его задымления с целью прикрытия флагманского корабля от противника.

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