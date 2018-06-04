Уровень доверия населения — один из главных ориентиров в работе подразделений МВД и одно из главных требований к их руководителям. Последние также в ответе за своих подчиненных. Об этом в эксклюзивном интервью программе «Поздняков» на НТВ заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
По словам Колокольцева, на сегодняшний день наибольшим доверием у населения, судя по данным опросов, пользуются сотрудники дежурных частей и участковые — около 70%.
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ: «У нас очень жесткий спрос с руководителя в этом плане. Принцип персональной ответственности, который мы уже на протяжении нескольких лет претворяем в жизнь, дает о себе знать в конечном результате, в том плане, что, если сотрудник в чем-либо виноват, и в зависимости от степени его проступка за него отвечают руководители вплоть до освобождения от занимаемых должностей, увольнения из органов внутренних дел и привлечения, когда это необходимо и присутствует необходимый состав преступления, к уголовной ответственности».
Колокольцев также коснулся темы коррупции. По его словам, борьба с коррупцией — это не только задержания взяточников и мздоимцев, но и работа по компенсации ущерба, нанесенного стране.
Владимир Колокольцев: «Я могу сказать, что 16 тысяч граждан были за данное преступление привлечены к уголовной ответственности. 427 граждан — за коррупционные преступления в составе преступного сообщества или организованной преступной группы. Основное направление здесь — это все-таки серьезные и весомые коррупционные дела… И ведь мы не ограничиваемся только выявлением и привлечением ответственности. Совместно с Росреестром проводим работу по поиску зарубежных активов, недвижимости. И пытаемся компенсировать ущерб, которые эти коррупционеры наносят нашей стране.
Кроме этого, по словам Колокольцева, в МВД подготовлены законопроекты по усовершенствованию концепции миграционной политики и ужесточению наказаний за кражу денег с банковских карт, а на рассмотрении Государственной Думы уже находится проект по ужесточению наказания за агрессивную езду по российским дорогам.
В целом же, сообщил Колокольцев, криминогенная обстановка в стране находится под контролем, что подтверждается сокращением числа некоторых видов преступлений.
Владимир Колокольцев: В целом я могу сказать, что криминогенная ситуация у нас в стране находится под полным контролем правоохранительных органов. Мы и в этом году уже видим положительную динамику, которая проявляется в том, что сокращаются виды преступности. Например, уже в текущем году… сократилось на 12% количество убийств, на 17% — разбойных нападений, на 12%, 11% с небольшим — грабежей, на 6% — количество краж. И я специально обращаю внимание именно на те составы преступлений, которые непосредственно касаются любого гражданина».
Смотрите полную версию интервью с Владимиром Колокольцевым в программе «Поздняков» сегодня в 23:55.
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ: «У нас очень жесткий спрос с руководителя в этом плане. Принцип персональной ответственности, который мы уже на протяжении нескольких лет претворяем в жизнь, дает о себе знать в конечном результате, в том плане, что, если сотрудник в чем-либо виноват, и в зависимости от степени его проступка за него отвечают руководители вплоть до освобождения от занимаемых должностей, увольнения из органов внутренних дел и привлечения, когда это необходимо и присутствует необходимый состав преступления, к уголовной ответственности».
Колокольцев также коснулся темы коррупции. По его словам, борьба с коррупцией — это не только задержания взяточников и мздоимцев, но и работа по компенсации ущерба, нанесенного стране.
Владимир Колокольцев: «Я могу сказать, что 16 тысяч граждан были за данное преступление привлечены к уголовной ответственности. 427 граждан — за коррупционные преступления в составе преступного сообщества или организованной преступной группы. Основное направление здесь — это все-таки серьезные и весомые коррупционные дела… И ведь мы не ограничиваемся только выявлением и привлечением ответственности. Совместно с Росреестром проводим работу по поиску зарубежных активов, недвижимости. И пытаемся компенсировать ущерб, которые эти коррупционеры наносят нашей стране.
Кроме этого, по словам Колокольцева, в МВД подготовлены законопроекты по усовершенствованию концепции миграционной политики и ужесточению наказаний за кражу денег с банковских карт, а на рассмотрении Государственной Думы уже находится проект по ужесточению наказания за агрессивную езду по российским дорогам.
В целом же, сообщил Колокольцев, криминогенная обстановка в стране находится под контролем, что подтверждается сокращением числа некоторых видов преступлений.
Владимир Колокольцев: В целом я могу сказать, что криминогенная ситуация у нас в стране находится под полным контролем правоохранительных органов. Мы и в этом году уже видим положительную динамику, которая проявляется в том, что сокращаются виды преступности. Например, уже в текущем году… сократилось на 12% количество убийств, на 17% — разбойных нападений, на 12%, 11% с небольшим — грабежей, на 6% — количество краж. И я специально обращаю внимание именно на те составы преступлений, которые непосредственно касаются любого гражданина».
Смотрите полную версию интервью с Владимиром Колокольцевым в программе «Поздняков» сегодня в 23:55.
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