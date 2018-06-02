    Выжившая в трагедии 1996 года на Эвересте альпинистка упала с лестницы и умерла

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    • Фото: facebook.com
    Выжившая в трагедии 1996 года на Эвересте альпинистка упала с лестницы и умерла

    Выжившая в трагедии 1996 года на Эвересте альпинистка упала с лестницы и умерла

    Выжившая в трагедии 1996 года на Эвересте альпинистка упала с лестницы и умерла
  • Фото: facebook.com

    • Одна из двух выживших в неудачной экспедиции на Эверест — альпинистка и лыжный инструктор Шарлотта Фойс — погибла у себя дома в возрасте 61 года.

    О смерти Шарлотты Фойс сообщает Daily Mail. Женщину обнаружила подруга, гостившая в ее доме в Колорадо. Фойс лежала у подножия лестницы без признаков жизни.

    Полицейские полагают, что бывшая альпинистка, скорее всего, упала с лестницы сама и умерла от травм.

    Трагедия с группой альпинистов, в которую входила Фойс, случилась в мае 1996 года на Эвересте. Во время спуска начался буран, погибли восемь членов экспедиции. В живых остались только двое: Шарлотта Фойс и датчанка Лене Гаммельгард. По мотивам тех событий была написана книга «В разряженном воздухе» и снят фильм «Эверест».

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