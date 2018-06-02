Выжившая в трагедии 1996 года на Эвересте альпинистка упала с лестницы и умерла

Одна из двух выживших в неудачной экспедиции на Эверест — альпинистка и лыжный инструктор Шарлотта Фойс — погибла у себя дома в возрасте 61 года.
О смерти Шарлотты Фойс сообщает Daily Mail. Женщину обнаружила подруга, гостившая в ее доме в Колорадо. Фойс лежала у подножия лестницы без признаков жизни.
Полицейские полагают, что бывшая альпинистка, скорее всего, упала с лестницы сама и умерла от травм.
Трагедия с группой альпинистов, в которую входила Фойс, случилась в мае 1996 года на Эвересте. Во время спуска начался буран, погибли восемь членов экспедиции. В живых остались только двое: Шарлотта Фойс и датчанка Лене Гаммельгард. По мотивам тех событий была написана книга «В разряженном воздухе» и снят фильм «Эверест».
Полицейские полагают, что бывшая альпинистка, скорее всего, упала с лестницы сама и умерла от травм.
Трагедия с группой альпинистов, в которую входила Фойс, случилась в мае 1996 года на Эвересте. Во время спуска начался буран, погибли восемь членов экспедиции. В живых остались только двое: Шарлотта Фойс и датчанка Лене Гаммельгард. По мотивам тех событий была написана книга «В разряженном воздухе» и снят фильм «Эверест».
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