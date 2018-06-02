Полицейские прогнали медведя с детской площадки в Печоре: видео

Жители Печоры вызвали полицейских, увидев рыскающего в поисках пропитания по детской площадке медведя. Тем временем на автотрассе в том же городе автомобилисты сняли еще одного дикого зверя, который выпрашивал еду у людей.

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На кадрах, снятых очевидцами, видно, что медведь бродит по детской площадке, обнюхивая территорию. Хищник не реагирует ни на крики, ни на лай собак. Как только зверь направился по тропинке в сторону подъездов дома, путь ему преградили полицейские на автомобиле. Включив спецсигнал, они прогнали медведя обратно в лес.



Видео опубликовали на страницах паблика «Типичная Печора». Ранее в том же городе на объездной трассе местные жители сняли еще одно видео, на котором огромный медведь, оперевшись на капот полицейской машины, выпрашивает еду у стражей правопорядка.



На кадрах голодный хищник бродит по дороге от одной машины к другой, периодически вставая на задние лапы, вызывая восторг у зрителей. Авторы видео предположили, что автомобилисты сами приручили медведя, и теперь он, чтобы выжить, устраивает «цирк» на дороге.

