Княгиня Романова с сыном проехали по Крымскому мосту на «Ладе»

Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее сын князь Георгий Михайлович поделились впечатлениями от Крымского моста.
Князь Георгий Михайлович сам сел за руль LADA Largus и перевез по Крымскому мосту свою мать. Представители дома Романовых сперва отправились в Краснодарский край, а потом вернулись в Крым.
Как рассказали в канцелярии главы дома Романовых, поездка великой княгине и ее сыну очень понравилась.
Владислав Пилькевич, советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе: «У них остались невероятные ощущения, так как Крымский мост — это жемчужина и достояние многонационального народа России. Это невероятная стройка века. Крымский мост соединил историческую Россию навсегда».
Сейчас великая княгиня Мария Владимировна находится в Крыму с официальным визитом. Он приурочен к 235-летию со дня вхождения полуострова в состав Российской империи, отмечает РИА Новости.
Напомним, торжественная церемония открытия моста через Керченский пролив состоялась 15 мая. А на следующий день было запущено движение автотранспорта.
Девятнадцатикилометровый Крымский мост стал самым длинным в России. Он соединил полуостров Крым с материковой частью нашей страны автомобильной и железной дорогой. Движение грузовиков откроется осенью, а поезда пойдут в декабре 2019 года.
Как рассказали в канцелярии главы дома Романовых, поездка великой княгине и ее сыну очень понравилась.
Владислав Пилькевич, советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе: «У них остались невероятные ощущения, так как Крымский мост — это жемчужина и достояние многонационального народа России. Это невероятная стройка века. Крымский мост соединил историческую Россию навсегда».
Сейчас великая княгиня Мария Владимировна находится в Крыму с официальным визитом. Он приурочен к 235-летию со дня вхождения полуострова в состав Российской империи, отмечает РИА Новости.
Напомним, торжественная церемония открытия моста через Керченский пролив состоялась 15 мая. А на следующий день было запущено движение автотранспорта.
Девятнадцатикилометровый Крымский мост стал самым длинным в России. Он соединил полуостров Крым с материковой частью нашей страны автомобильной и железной дорогой. Движение грузовиков откроется осенью, а поезда пойдут в декабре 2019 года.
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