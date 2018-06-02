Дворник ударом головы обезвредил избивающего жену мужа

В Стамбуле прохожий вступился за женщину, которую на улице избивал мужчина.
Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах мужчина избивает женщину свернутым бумажным рулоном, та падает на землю, пытается защититься. В тот момент, когда злоумышленник готовится снова напасть, на него набрасывается прохожий и сбивает ударом головы с ног. На помощь приходят еще несколько мужчин, которые обездвиживают нападавшего.
Как стало известно газете Hurriyet Daily News, мужчина и женщина приходятся друг другу мужем и женой. Жестокая сцена разыгралась после того, как они вышли из зала суда, где слушается их бракоразводный процесс. Спасителем женщины оказался 29-летний дворник Эмре Деребаши. Он вызвал полицию. В полицейский участок забрали обоих, однако муж не признал своей вины. Более того — обвинил дворника в нападении.
Эмре Деребаши: «Мужчина сказал полиции, что не избивал свою жену и что она разыгрывала сцену, когда повалилась на землю. Он заявил на меня в полицию за то, что я избил его. Его отпустили, а меня допросили. Это обидело меня больше всего».
Деребаши заявил, что не жалеет о том, что защитил женщину. Он отметил, что «сделал то, что любой человек должен был сделать».
Как стало известно газете Hurriyet Daily News, мужчина и женщина приходятся друг другу мужем и женой. Жестокая сцена разыгралась после того, как они вышли из зала суда, где слушается их бракоразводный процесс. Спасителем женщины оказался 29-летний дворник Эмре Деребаши. Он вызвал полицию. В полицейский участок забрали обоих, однако муж не признал своей вины. Более того — обвинил дворника в нападении.
Эмре Деребаши: «Мужчина сказал полиции, что не избивал свою жену и что она разыгрывала сцену, когда повалилась на землю. Он заявил на меня в полицию за то, что я избил его. Его отпустили, а меня допросили. Это обидело меня больше всего».
Деребаши заявил, что не жалеет о том, что защитил женщину. Он отметил, что «сделал то, что любой человек должен был сделать».
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