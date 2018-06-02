Каталония получила новое правительство и избавилась от прямого правления Мадрида

В Барселоне официально вступило в должность новое правительство Каталонии.
Члены нового правительства по очереди приняли присягу, пообещав выполнять свои обязанности согласно закону и «верно председателю правительства Каталонии».
Присягу принимал Ким Торра, ранее избранный на пост главы женералитета.
Ожидается, что уже сегодня новый кабмин проведет свое первое заседание.
Как отмечает РИА Новости, после вступления правительства в должность в Каталонии автоматически отменяется прямое правление Мадрида, введенное в конце октября 2017 года после референдума о независимости и беспорядков.
Тогда за независимость Каталонии проголосовали более 90% участников референдума. Однако Мадрид голосование не признал и ввел в действие 155-ю статью испанской Конституции, которой предусмотрено прямое правление Мадрида в автономном сообществе до вступления в должность нового правительства Каталонии. В декабре прошлого года в Каталонии прошли досрочные парламентские выборы, на которых сторонники независимости получили абсолютное большинство.
Присягу принимал Ким Торра, ранее избранный на пост главы женералитета.
Ожидается, что уже сегодня новый кабмин проведет свое первое заседание.
Как отмечает РИА Новости, после вступления правительства в должность в Каталонии автоматически отменяется прямое правление Мадрида, введенное в конце октября 2017 года после референдума о независимости и беспорядков.
Тогда за независимость Каталонии проголосовали более 90% участников референдума. Однако Мадрид голосование не признал и ввел в действие 155-ю статью испанской Конституции, которой предусмотрено прямое правление Мадрида в автономном сообществе до вступления в должность нового правительства Каталонии. В декабре прошлого года в Каталонии прошли досрочные парламентские выборы, на которых сторонники независимости получили абсолютное большинство.
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