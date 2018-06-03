«Я не жалею»: Калоев рассказал НТВ, как убивал швейцарского авиадиспетчера

Бывший архитектор из Владикавказа Виталий Калоев, потерявший семью в авиакатастрофе над Боденским озером в 2002 году, рассказал журналистам НТВ, как совершил осуществил кровную месть, убив диспетчера швейцарской компании Skyguide в его собственном жилище.
После авиакатастрофы, произошедшей в 2002 году на границе Германии, Австрии и Швейцарии, швейцарские власти предложили Калоеву денежную компенсацию за погибших жену, сына и дочь. Однако Калоев от компенсации отказался. По его словам, больше всего его возмутило то, что авиадиспетчер, которого он считал виновным в столкновении двух самолетов, не был наказан.
Виталий Калоев: «Совесть его не мучила. Ничего его не мучило, спокойно спал, радовался, отдыхал, делал что хотел. Все эти подробности я не придумал, это все мне сказали во время следствия, во время бесед с прокурорами».
Адрес диспетчера Петера Нильсена, уроженца Дании, Калоев узнал с помощью частных детективов. Получив информацию, Калоев вылетел в Цюрих.
Виталий Калоев: «Я ему на немецком ничего не сказал, я просто посмотрел на него и понял, что с ним разговор не получится. У него вид был такой самонадеянный, самодовольный. Мол, чего ты стучишь, чего приперся?»
По словам россиянина, диспетчер сразу понял, кто к нему пришел. Калоев показал Нильсену фотографии своей семьи, но он отмахнулся от них. Тогда Калоев стал ноносить удары ножом. Потом эксперты-криминалисты насчитали на теле Нильсена 12 ножевых ранений.
Виталий Калоев: «Что тут говорить еще? Что случилось, то случилось. Я не жалею об этом. У него была возможность защищаться».
Заметать следы он не стал, даже нож оставил на месте преступления. Пешком вернулся в гостиницу и стал ждать. Полиция пришла на следующее утро.
Виталий Калоев: «У меня была возможность уехать. Но я посчитал это ниже своего достоинства. Почему я должен был уехать или сбежать? Что бы потом про меня сказали люди? Что бы дети подумали обо мне? Отец испугался и сбежал? Они же могли так подумать, наверное… Они стоят большего, мои дети, чем сбегать от кого-то».
Калоеву была назначена психиатрическая экспертиза, в суде он фактически признал свою вину. Суд приговорил россиянина к 8 годам заключения, но в ноябре 2007 года Калоева освободили досрочно.
Подробности — в программе «Новые русские сенсации».
Виталий Калоев: «Совесть его не мучила. Ничего его не мучило, спокойно спал, радовался, отдыхал, делал что хотел. Все эти подробности я не придумал, это все мне сказали во время следствия, во время бесед с прокурорами».
Адрес диспетчера Петера Нильсена, уроженца Дании, Калоев узнал с помощью частных детективов. Получив информацию, Калоев вылетел в Цюрих.
Виталий Калоев: «Я ему на немецком ничего не сказал, я просто посмотрел на него и понял, что с ним разговор не получится. У него вид был такой самонадеянный, самодовольный. Мол, чего ты стучишь, чего приперся?»
По словам россиянина, диспетчер сразу понял, кто к нему пришел. Калоев показал Нильсену фотографии своей семьи, но он отмахнулся от них. Тогда Калоев стал ноносить удары ножом. Потом эксперты-криминалисты насчитали на теле Нильсена 12 ножевых ранений.
Виталий Калоев: «Что тут говорить еще? Что случилось, то случилось. Я не жалею об этом. У него была возможность защищаться».
Заметать следы он не стал, даже нож оставил на месте преступления. Пешком вернулся в гостиницу и стал ждать. Полиция пришла на следующее утро.
Виталий Калоев: «У меня была возможность уехать. Но я посчитал это ниже своего достоинства. Почему я должен был уехать или сбежать? Что бы потом про меня сказали люди? Что бы дети подумали обо мне? Отец испугался и сбежал? Они же могли так подумать, наверное… Они стоят большего, мои дети, чем сбегать от кого-то».
Калоеву была назначена психиатрическая экспертиза, в суде он фактически признал свою вину. Суд приговорил россиянина к 8 годам заключения, но в ноябре 2007 года Калоева освободили досрочно.
Подробности — в программе «Новые русские сенсации».
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