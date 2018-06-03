Потерявший в авиакатастрофе семью Виталий Калоев снова женился

Бывший архитектор из Владикавказа, потерявший всю семью в авиакатастрофе и позднее осужденный за убийство диспетчера швейцарской авиакомпании, женился во второй раз.
О том, что он снова женился, Калоев не скрывал, но и широко об этом не распространялся. В интервью НТВ Виталий Калоев сообщил, что его новую супругу зовут Ирина и что свадьба прошла по осетинскому обряду.
Виталий Калоев: «Если осетинская свадьба была, то все. А загс — это бумажка какая-то. Идешь, ставишь штамп и все. У нас на свадьбе же все родственники собираются. Все уже знают. Это для нас загс… На колени не вставал. Сказал, что хочу создать семью. Ты хочешь или нет? По-простому».
Первая жена Калоева и двое их общих детей погибли в 2002 году в авиакатастрофе. Два самолета столкнулись над Боденским озером на границе Швейцарии, Германии и Австрии. В 2004 году Виталий Калоев убил диспетчера авиакомпании «Скайгайд» Питера Нильсена, которого он считал виновным в авиакатастрофе. Сам Калоев фактически признал свою вину. Суд приговорил россиянина к 8 годам заключения, но в ноябре 2007 года Калоева освободили досрочно.
Подробности — в программе «Новые русские сенсации».
Виталий Калоев: «Если осетинская свадьба была, то все. А загс — это бумажка какая-то. Идешь, ставишь штамп и все. У нас на свадьбе же все родственники собираются. Все уже знают. Это для нас загс… На колени не вставал. Сказал, что хочу создать семью. Ты хочешь или нет? По-простому».
Первая жена Калоева и двое их общих детей погибли в 2002 году в авиакатастрофе. Два самолета столкнулись над Боденским озером на границе Швейцарии, Германии и Австрии. В 2004 году Виталий Калоев убил диспетчера авиакомпании «Скайгайд» Питера Нильсена, которого он считал виновным в авиакатастрофе. Сам Калоев фактически признал свою вину. Суд приговорил россиянина к 8 годам заключения, но в ноябре 2007 года Калоева освободили досрочно.
Подробности — в программе «Новые русские сенсации».
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