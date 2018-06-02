В Латвии на защиту русских школ вышли более 3 тысяч человек

Жители Риги устроили акцию против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Организаторами выступили Штаб защиты русских школ и партия «Русский союз Латвии», они приурочили шествие к Международному дню защиты детей.
Более 3 тысяч человек собрались у памятника Латышским красным стрелкам, чтобы пройти маршем по улицам Старой Риги к зданию правительства республики под лозунгами «За русские школы, за право учиться на родном языке!» и «За достоинство и свободу для нашего народа!».
Мирослав Митрофанов, депутат Европарламента от Латвии и сопредседатель РСЛ: «Во многих самоуправлениях Латвии в Международный день защиты детей устраивают праздники, но мы считаем, что сейчас не время для празднования, поскольку нужно сражаться за интересы наших детей и за наше будущее. Поэтому сегодня мы вышли на шествие с требованием обеспечить наиболее комфортные, щадящие и в то же время эффективные условия для обучения в школах Латвии».
По словам Митрофанова, обучение в латвийских школах должно вестись в том числе на русском языке, а пропорцию между языками на уровне основной школы должны определять администрация учебного заведения, родители и муниципалитеты, но никак не Министерство образования и науки.
Организаторы акции уверены, что принятые в марте законодательные поправки нужно пересмотреть. Участники марша несут в руках детские рисунки и плакаты с надписями «Наши дети — наши права», «Если нет борьбы — нет лояльности», «Стоп лингвистическому геноциду», «Учебный год закончился — борьба продолжается», передает ТАСС.
Мирослав Митрофанов, депутат Европарламента от Латвии и сопредседатель РСЛ: «Во многих самоуправлениях Латвии в Международный день защиты детей устраивают праздники, но мы считаем, что сейчас не время для празднования, поскольку нужно сражаться за интересы наших детей и за наше будущее. Поэтому сегодня мы вышли на шествие с требованием обеспечить наиболее комфортные, щадящие и в то же время эффективные условия для обучения в школах Латвии».
По словам Митрофанова, обучение в латвийских школах должно вестись в том числе на русском языке, а пропорцию между языками на уровне основной школы должны определять администрация учебного заведения, родители и муниципалитеты, но никак не Министерство образования и науки.
Организаторы акции уверены, что принятые в марте законодательные поправки нужно пересмотреть. Участники марша несут в руках детские рисунки и плакаты с надписями «Наши дети — наши права», «Если нет борьбы — нет лояльности», «Стоп лингвистическому геноциду», «Учебный год закончился — борьба продолжается», передает ТАСС.
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